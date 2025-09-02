Rakennusala mataa yhä, ensi vuonna voi helpottaa

Suomessa rakentaminen kasvaa tänä vuonna odotettua vähemmän, kertoo kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö Rakli. Vasta ensi vuodeksi näkymät parantuvat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Heikon kehityksen taustalla on erityisesti asuinrakentamisen odotettua heikompi kehitys alkuvuonna.

Rakli kertoo suhdannekatsauksessaan, että rakentamisen tuotannon arvon ennakoidaan kasvavan 2,5-3 prosenttia tänä vuonna. Pääkaupunkiseudulla näkymät ovat muuta maata heikommat, sillä siellä rakentamisen arvioidaan jäävän tänä vuonna 1-2 prosenttia miinukselle.

Asuinrakentamisen lisäksi myös toimitilarakentamisen puolella alkuvuosi lähti vaisusti käyntiin. Tästä huolimatta Rakli ennakoi tälle sektorille kasvua.

Korjausrakentamisessa kasvu jää lähelle nollaa.

- Rakentamisen kehitys oli pettymys alkuvuodesta. Lisääntynyt taloudellinen epävarmuus, tilojen liikatarjonta, korkeat rakennuskustannukset ja vaisu kysyntä eivät antaneet eväitä kasvuun, kertoo Raklin pääekonomisti Julia Ruotsi tiedotteessa.

SILTI ENSI VUONNA rakentamisen ennakoidaan piristyvän. Rakli arvioi, että rakentamisen tuotannon arvo kasvaa tuolloin seitsemän prosenttia.

Ruotsi sanoo, että pidemmällä aikavälillä alan näkymät ovat valoisammat kuin nykyinen kehitys antaa ymmärtää.

- Asuntopuolella suurten kaupunkien voimakas väestönkasvu alkaa sulattaa omistus- ja vuokra-asuntojen liikatarjontaa. Väestökasvun odotetaan jatkuvan melko voimakkaana myös seuraavan 20 vuoden ajan, mikä kasvattaa asuin-, toimitila- ja infrarakentamisen kysyntää pitkällä aikavälillä, Ruotsi sanoo.

Raklin mukaan rakentamisen liikevaihto kääntyi kasvuun jo joulukuussa ja kasvu jatkui myös tämän vuoden alkupuoliskolla.

Kasvu on perustunut erikoistuneeseen rakentamiseen sekä maa- ja vesirakentamiseen. Talonrakentamisen ja erityisesti uudistalojen rakentamisen liikevaihto sen sijaan pysytteli pakkasella.

Myös rakentamisen työllisyyden pahin kuoppa alkaa Raklin mukaan olla takanapäin. Vaikka työllisyys on yhä matalaa, työllisten määrän liukuva vuosisumma kääntyi alkuvuonna varovaiseen nousuun.