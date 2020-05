Rakennusliitto äkeällä tiedotteella ulos: ”Tarkoittaa käytännössä mahdollisen sairauden leviämistä kaikkiin asujiin”

Hallitus päätti avata 14.5. alkaen työperäisen henkilöliikenteen Suomen ja Viron välillä.

Talonrakennusteollisuus ry:n työperäiseen liikkumiseen liittyvä jäsenkirje 5.5. toteaa, että Suomeen tulevat ulkomaalaiset työntekijät voivat aloittaa työskentelyn välittömästi Suomeen paluun jälkeen. Karanteenissa oltaisiin vain työajan ulkopuolella.

Tämän ohjeistuksen noudattaminen tarkoittaisi rakennusalalla käytännössä maahantulokaranteenin täydellistä ohittamista ja altistaa yhä useamman rakennusalan työntekijän virukselle, Rakennusliitto sanoo tiedotteessaan.

Suomessa työskentelevistä rakennusalan komennusmiehistä valtaosa asuu yhteismajoituksessa. Samassa huoneessa asuu yleensä useita henkilöitä. Räikeimmissä tapauksissa kerrostalokaksioon on asutettu jopa kymmenen työntekijää.

Liiton mukaan ”karanteeninomainen olosuhde” tarkoittaa käytännössä mahdollisen sairauden leviämistä kaikkiin asujiin ja viruksen leviämistä tehokkaasti myös työpaikalle. Usein kaikki samassa asunnossa asuvat myös työskentelevät samalla työmaalla.

Liiton mukaan pääkaupunkiseudulla on todettu viruskeskittymiä rakennusmiesten yhteismajoituksiin liittyen.

Rakennusliitto ry:n näkemyksen mukaan karanteenimääräyksen toteuttaminen niin, että sillä turvataan rakentajien terveys ja turvallisuus, ei heikennä työvoiman saatavuutta toimialalla. Rakennusalalla on tällä hetkellä vähintään 15 000 työtöntä Suomeen veronsa maksavaa ammattilaista.

Rakennusliitto ry vaatii tiedotteessaan rakennusalan työntekijöiden suojelemista koronavirukselta.

”Maahan saapuvien siirtotyöntekijät on määrättävä aitoon karanteenin siten, että mahdollisen viruksen leviäminen ehkäistään. Työssä käyminen karanteenin aikana on kiellettävä. Lähetettyjen työntekijöiden asumisolosuhteita on valvottava tehostetusti”, liitto tiedottaa.