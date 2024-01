Rallin MM-sarjan ensimmäiset jos-pisteet jaettiin illalla Gapissa – Neuville avasi kautensa 18 pisteen potilla

Rallin MM-sarjassa voimaan tullut uusi pistelaskujärjestelmä koeponnistetiinn ensimmäisen kerran Monte Carlo -rallissa lauantaina. Pertti Knuuttila

Kuljettajien, kakkoskuljettajien ja valmistajien kymmenen parasta keräsivät MM-pistepotin, jossa voittaja kuittaa 18 pistettä ja siitä portaittain alenevasti saa 10. yhden pisteen. Mutta pisteet siirtyvät sarjataulukkoon vasta sunnuntaina, kun autokunta on ajanut rallin maaliin. Voidaankin siis puhua lauantaisin jaettavista jos-pisteistä.

Lauantai-iltaan päättyi siis ensimmäinen osa, ikään kuin ralli rallin sisällä. Sunnuntailta jaetaan nyt uudet lisäpisteet seitsemälle parhaalle periaatteella 7-6-5-4-3-2-1. Ja kirsikkana kakussa ovat edelleen koko rallin viimeisen erikoiskokeen eli Power Stagen bonuspisteet viidelle nopeimmalle 5-34-3-2-1.

Muutokset eivät jää tähän. Edellisestä poiketen WRC2:n mestaruuspisteet lasketaan vanhan kaavan mukaan, mutta sieltä poistetaan rallin viimeisen ek:n bonuspisteet.

Gapin huoltoparkista ei löytynyt isää uudelle, monimutkaiseksikin tuomitun järjestelmän käytölle. Tavoitteena on lisätä kilvanajoa sunnuntaille ja ehkäistä kuskien köröttelyä säästäessään renkaita viimeiselle ek:lle.

– Se on kompromissi ja lopulta äänestyspäätös, jonka synnyssä olivat mukana kaikki rallin osapuolet FIA, promoottori ja tiimit, selvitti hyvin perillä oleva lähde.

Esiin on nostettu monia muita urheilulajeja, joissa voittajan selvittäminen on monimutkaisten sääntöjen ja niiden historian sanelemia. Esimerkkeinä on käytetty tenniksen pistelaskua ja tie break -systeemiä tasatilanteessa sekä Ranskan ympäriajon voittajan ratkaisua kolme viikkoa kestävän pyöräilyn päätteeksi. Lisää aiheesta Räikkönen ei ole ensimmäistä kertaa uuden edessä – “Toyota haluaa tuloksia”

Yksi oli hyvillään jo perjantain päivähuollossa ajettuaan harmittomasti lumipenkkaan ja hukattuaan lähes viisi minuuttia irti pääsyyn. Hän oli Toyotan WRC1:n sarjassa ajava japanilainen Jyväskylässä asuva Takamoto Katsuta.

– Tämä on nyt hyvä minulle. Voin aloittaa sunnuntaina uudelleen, puhtaammalla ajolla ja tyhmä juttu on nollattu. Ja nyt voin säästää pehmeitä renkaita loppuun ja käyttää supersoftit pois, sanoi Katsuta iloisesti löytäen harmituksen keskeltä ja uudistuksesta positiivisen puolen.

– Itse asiassa en ollut miettinyt asiaa ollenkaan aiemmin. Systeemi on mikä on, FIA sanoo säännöt. Minä olen nyt vain sattumalta ensimmäinen, jolle tästä on selvää hyötyä käytännössä, kuittasi Katsuta paljon kiehuntaa rallipiireissä herättäneen muutoksen.

GAPIN huoltoparkissa oli myös jäähyväisten makua, kun vuodesta 2021 MM-sarjan rengastoimittaja vaihtuu ensi vuonna Pirellistä Hankookkiin. Korealainen rengasmerkki voitti kilpailutuksen ja on toimittaja vuoteen 2027 asti. Pirelli ei osallistunut tarjouskilpailuun.

– Emme me mihinkään rallista katoa ja lopeta renkaiden kehitystyötä. Olemme edelleen mukana rallin EM-sarjassa eli ERC:ssä ja olemme mukana yli 40:ssä kansallisessa mestaruussarjassa rengastoimittajana edelleen. Olemme sitoutuneet myös ralliin eikä paluumme ole tulevaisuudessa mitenkään poissa laskuista, vahvisti italialaisvalmistajan moottoriurheilujohtaja Mario Isola Gapissa.

Rallipäivä huipentui koko päivän jatkuneen kovan sekuntikamppailun jälkeen rallin 14. ek:lle, jota edeltävällä Toyotan Sebastien Ogier onnistui nappaamaan 0,8 sekunnilla johdon Hyundain Thierry Neuvilleltä. Lopulta Ogierin kantti ei kuitenkaan kestänyt vaan hän taipui Neuvillen hyökkäyksen edessä 3,3 sekunnilla. Belgialainen kuittasi 18, Ogier 15 ja Evans kolmantena, 34,9 sekuntia jääneenä, 13 ehdollista mm-pistettä.

Sami Pajarin kuherruskausi jatkui uuden auton kanssa myös lauantaina ja tuloksena ennen yötaukoa oli viides sija Rally2-autojen luokassa. Pajari näytti kärsivän luottamuksen puutteesta likaisella ja märällä, kun kuivilla osuuksilla vauhti riitti paremmin.

WRC1:n mestaruustaisto jatkuu sunnuntaina, mutta ajanotto alkaa nollilta. Kun taas WRC2:n ajanotto jatkuu normaaliin tapaan siitä mihin lauantaina jäätiin.

Korjattu otsikkoa 27.1. klo 22.57. Rallia johtaa Oliver Neuville, ei Sebastien Ogier.