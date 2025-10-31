Ranne: Nuorille kuskeille tiukempi promilleraja

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mielestä uusille kuljettajille pitäisi harkita nykyistä matalampaa rattijuopumuksen promillerajaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Nyt, kun ajokorttiuudistusta ja nuorten liikenneturvallisuuspakettia edistetään, siinä pitää esimerkiksi tuoreille kuskeille harkita vielä alempaa rajaa, Ranne sanoo STT:lle.

Tällä hetkellä rattijuopumuksen raja ylittyy, kun veren alkoholipitoisuus on vähintään 0,5 promillea. Ranne sanoo, että raja voisi olla uusille kuljettajille esimerkiksi 0,2 promillea.

Hallituksen luonnos ajokorttilain muutoksista lähti lausuntokierrokselle tällä viikolla. Esityksessä esimerkiksi kiellettäisiin 17-vuotiaiden henkilöautolla ajaminen öisin ja tiukennettaisiin ehtoja, joilla ajokortin voi saada 17-vuotiaana poikkeusluvalla.

Ranne haluaisi lopulliseen versioon siis vielä alemman promillerajan.

- Katsotaan, mitä sieltä lausuntopalautteesta saadaan ja millä tavalla sitä pystyttäisiin siihen vielä lisäämään. Toivottavasti pystytään ainakin vakavasti harkitsemaan.

MINISTERI perustelee kantaansa liikenneturvallisuudella. Hän sanoo henkilökohtaisena mielipiteenään, että promillerajoja pitäisi ylipäätään laskea tie- ja vesiliikenteessä.

- Kun asiantuntijoita kuuntelee, sillä on valtavan iso merkitys. Kyllä sinä olet pikkuisen pöhnässä, vaikka ottaisit pikkuisen. Liikenne ja päihteet eivät vain kuulu yhteen.

Ranne ottaisi mallia muista Pohjoismaista. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa rattijuopumuksen raja on 0,2 promillea.

Ranteen mukaan nykyhallitus ei kuitenkaan ole yleisiä rajoja muuttamassa. Hänen mukaansa aihepiiristä on keskusteltu hieman esimerkiksi nuorten liikenneturvallisuuskeskustelun yhteydessä.

- Me emme varmastikaan tämän hallituskauden aikana muuta niitä. En usko, että siihen löytyy yhteistä halua.

Valmisteilla on kuitenkin kansallisen liikenneturvallisuusstrategian päivitys, jossa Ranteen mukaan suuntaviivoista ja tavoitteista voidaan linjata.

ESIMERKIKSI kesällä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom esitti, että veneilyn promillerajaa laskettaisiin 0,5 promilleen. Huviveneilyn raja on tällä hetkellä 1,0 promillea, ja soutuveneet ovat sääntelyn ulkopuolella.

Ranne on jo aiemmin sanonut kannattavansa rajan laskemista.

- Yksi promille. Se on hirveän paljon. Minä en voi sitä ymmärtää henkilökohtaisesti, mutta jotkut ymmärtävät ja sitten asia ei nyt etene, Ranne sanoo.

- Mutta teemme kaikkemme, että faktoilla ja asiantuntijoilla olisi tässäkin enemmän merkitystä ja heitä kuunneltaisiin.

STT HAASTATTELI Rannetta torstaina järjestetyssä liikenneturvallisuusfoorumissa, missä hän piti myös puheen. Yksi ministerin viesteistä oli, että faktojen perusteella promillerajojen pitäisi olla huomattavasti nykyistä alemmat, ”mutta politiikka sekoittaa”.

- Jos minä voisin päättää ihan itse, niin ei siellä kuulkaa juotaisi skumppaa paateissa, hän sanoi.

Ranne sanoi myös puheessaan, että muutoksia on aika vaikea saada läpi. Hän myös ennakoi saavansa palautetta.

- Tiedän, että en saa näillä lausunnoilla hirveästi ystäviä. Voi olla, että tuolla tulee aikamoista palautetta. Mutta eihän nollaa liikennekuolemaa saavuteta, jos tämmöisten annetaan mennä eteenpäin tuolla ihan miten sattuu.

Kansallisen liikenneturvallisuusstrategian tavoite on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Teksti: STT / Anni Keski-Heikkilä