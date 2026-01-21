Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

21.1.2026 07:22 ・ Päivitetty: 21.1.2026 07:22

Ranska ehdottaa: Nato-harjoitus Grönlannissa

AFP / LEHTIKUVA

Ranska ehdottaa, että sotilasliitto Nato järjestäisi harjoituksen Grönlannissa. Asiasta kertoo presidentti Emmanuel Macronin kanslia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kanslian mukaan Ranska on valmis osallistumaan harjoitukseen.

Viime päivinä Grönlannissa järjestettyyn Tanskan johtamaan harjoitukseen on osallistunut useiden Nato-maiden joukkoja. Maanantaina Tanskan ja Grönlannin edustajat ehdottivat Natolle pysyvämpää sotilasliiton operaatiota Grönlantiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on viime viikkoina toistanut entistä voimakkaammin vaatimuksiaan siitä, että Grönlanti liitettäisiin Yhdysvaltoihin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
20.1.2026
Grönlanti kiristää Nato-maiden hermoja – ”Ei tällaista olisi voinut edes kuvitella””
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU