21.1.2026 07:22 ・ Päivitetty: 21.1.2026 07:22
Ranska ehdottaa: Nato-harjoitus Grönlannissa
Ranska ehdottaa, että sotilasliitto Nato järjestäisi harjoituksen Grönlannissa. Asiasta kertoo presidentti Emmanuel Macronin kanslia.
Kanslian mukaan Ranska on valmis osallistumaan harjoitukseen.
Viime päivinä Grönlannissa järjestettyyn Tanskan johtamaan harjoitukseen on osallistunut useiden Nato-maiden joukkoja. Maanantaina Tanskan ja Grönlannin edustajat ehdottivat Natolle pysyvämpää sotilasliiton operaatiota Grönlantiin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on viime viikkoina toistanut entistä voimakkaammin vaatimuksiaan siitä, että Grönlanti liitettäisiin Yhdysvaltoihin.
