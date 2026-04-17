17.4.2026 15:16 ・ Päivitetty: 17.4.2026 15:19

Ranska ja Britannia turvaisivat Hormuzinsalmea – Stubb: Suomi valmis kansainvälisen oikeuden mukaiseen yhteistyöhön

TOM NICHOLSON / POOL / AFP / LEHTIKUVA
Britannian pääministeri Keir Starmer (vas.) ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron isännöivät Hormuzinsalmen merenkulkua käsittelevää videokokousta.

Ranska ja Britannia olisivat valmiita johtamaan Hormuzinsalmen liikennettä turvaavaa yhteistä toimintaa heti, kun olosuhteet sen sallivat. Mukana olisi kymmenkunta maata.

Asiasta kertoi Britannian pääministeri Keir Starmer. Hän puhui asiasta sen jälkeen, kun Iran oli sanonut avanneensa Hormuzinsalmen aselevon ajaksi.

Ranska ja Britannia isännöivät tänään videokokousta, jossa suunniteltiin vapaan ja turvallisen merenkulun takaamista Hormuzinsalmessa. Mukana oli myös Suomen presidentti Alexander Stubb.

Hormuzinsalmen liikenne on ollut lähes pysähdyksissä helmikuun lopulla alkaneen sodan aikana.

- Kyseessä olisi ehdottomasti rauhanomainen ja puolustuksellinen tehtävä, jonka tarkoituksena olisi rauhoittaa kaupallista merenkulkua ja tukea miinojen raivaamista, Starmer sanoi lehdistötilaisuudessa.

Lehdistötilaisuudessa Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi, että Yhdysvaltojen mukaantulo olisi myös ”toivottavaa”.

PRESIDENTTI Stubbin mukaan Iranin perjantainen ilmoitus Hormuzinsalmen avaamisesta on positiivinen merkki. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun hän oli osallistunut virtuaalikokoukseen.

Lisää aiheesta

Iran ilmoitti Hormuzinsalmen olevan avoinna meriliikenteelle – öljyn hinta laski välittömästi

Stubbin mukaan Suomi on valmis yhteistyöhön sellaisissa ratkaisuissa, jotka tuovat alueelle vakautta ja kunnioittavat kansainvälistä oikeutta. Kestävät ratkaisut vaativat diplomatiaa, Stubb painotti.

Kokousta isännöivät Ranska ja Britannia. Siihen osallistui noin 40 maata.

Lisää aiheesta

Ulkomaat

17.4.2026 13:41

Iran ilmoitti Hormuzinsalmen olevan avoinna meriliikenteelle – öljyn hinta laski välittömästi

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.4.2026
Arvio: Kansallisteatterin uutuudessa Rautarouva ei ruostu vaikka dementia on lähimuistin jo hapertanutkin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

