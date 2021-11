Ranskan ex-presidentti Hollande ilmaisi huolensa Demokraatille: ”Sodan riski on olemassa”

Ranskan entinen presidentti Francois Hollande on seurannut huolestuneena, mitä tapahtuu EU:n itärajoilla, kun Valko-Venäjä on ajanut joukoittain siirtolaisia kohti unionia. Marja Luumi Demokraatti

– Tilanne voi laajentua sodaksi asti. Kyllä. Se riski on olemassa. Kaikki riippuu nyt siitä, miten Eurooppa ja Yhdysvallat pystyvät vastaamaan siirtolaiskriisiin, Hollande toteaa Demokraatille.

Samaan aikaan tilanne Ukrainassa on kiristynyt, kun Venäjän on kerrottu keskittäneen jälleen joukkojaan lähelle Ukrainaa.

Hollande ei kuitenkaan ole menettänyt toivoaan.

– Eurooppa on vastannut hyvin tähän asti siihen, miten Valko-Venäjä ja Venäjä ovat yrittäneet testata unionia näillä hybridioperaatioillaan.

EU on lisännyt muun muassa Valko-Venäjän vastaisia pakotteita ja nyt mustalle listalle ollaan pistämässä yhdessä Yhdysvaltojen kanssa matkustus- ja kuljetusyhtiöitä, jotka ovat osallisina siirtolaisten salakuljettamisessa EU:n rajoille.

Hollande kuitenkin varoitti tiistaina Eduskuntatalossa pitämässään puheessa, kuinka Eurooppa on jäämässä sivuraiteille, yhä vähäpätöisempään rooliin maailman näyttämöllä.

– Kaikista vahvuuksistaan, kuten teknologiasta, taloudesta ja ympäristö­johtajuudesta huolimatta, Eurooppa on maailmassa toissijainen vallan­käyttäjä, Hollande totesi Helsingin Sanomien mukaan.

Hollande pelkää, että eurooppalaiset vapauden ja demokratian arvot uhkaavat jäädä marginaaliin, kun Yhdysvallat vetäytyy maailman konfliktialueilta ja Kiina marssii päättäväisesti kohti taloudellisia ja teknologisia tavoitteitaan.

– Maailmalla olisi silti yhä tarve Euroopan esimerkille ja sen arvoille. Vapaudelle, joka meitä inspiroi.

Hänen mielestään Euroopan pitäisi nyt keskittyä asemansa vahvistamiseen koko maailman mitassa.

– Pahin uhka ei ole hajoaminen vaan pysähtyminen ja alamäki.

”Sosialidemokratia nähdään nyt voimana tuleviin haasteisiin.”

Sosialidemokraatit ovat menestyneet mainiosti viime aikoina vaaleissa ympäri Euroopan. Hollande toivoo sen näkyvän myös siinä, että sosialistijohtajien ääni kuuluu entistä paremmin Euroopan neuvostossa myös siirtolaiskriisiä ratkottaessa.

– Sosialidemokraattisen liikkeen on näytettävä, että me pystymme puolustamaan rajoja Valko-Venäjältä ja Venäjältä tulevia hybridihyökkäyksiä vastaan. Samalla meidän on varjeltava humanistia arvojamme, ja otettava vastaan ihmisiä, jotka pakenevat sotia.

Ex-presidentti huomauttaa, että sosialidemokraatit olivat pitkään alakynnessä, ja löytää käänteelle selkeän syyn.

– Sosialidemokratia nähdään nyt hyvänä vastauksena ja voimana erilaisiin tuleviin uhkiin ja haasteisiin, jotka liittyvät vaikkapa ilmaston lämpenemiseen tai siihen, miten solidaarisuutta jaetaan, kun talouden käänne parempaan on edessä.

Euroopan katseet kohdistuvat muun muassa sosialidemokraatti Olaf Scholziin, joka nousee Saksan liittokansleriksi. Hollande kertoo tuntevansa Scholzin, väistyvän liittokansleri Angela Merkelin hallituksen ”kakkosmiehen” erittäin hyvin. Mielenkiinnolla seurataan myös sitä, miten EU:n kahden mahtimaan, Ranskan ja Saksan, yhteistyö sujuu Saksan vallanvaihdon jälkeen.

Hollande uskoo, että Saksan EU-politiikassa säilyy pysyvyyden elementtejä Merkelin jäljiltä, mutta myös eroja on nähtävissä.

– Toivotaan, että hän on Merkeliä joustavampi talousasioissa ja painottaa enemmän julkisia investointeja, joita Eurooppa todellakin tarvitsee.

”Toivottavasti keskusteluun nousee muukin kuin maahanmuuttopolitiikka.”

Ranskalla on tärkeä rooli ensi vuoden alusta, mihin keskustelu EU:ssa kiinnittyy, kun maa on EU:n puheenjohtajamaana puolen vuoden ajan.

Hollande varoittaa, että Ranskan ei pidä käyttää puheenjohtajuutta omien tarkoitusperiensä edistämiseen. Hän löytää kolme pääteemaa.

– EU:n puolustuspolitiikkaa pitää kehittää. Unionin on kyettävä vastaamaan koronapandemian kriisiin, joka jatkuu edelleen ja löydettävä yhteisiä keinoja kriisin taloudelliseen jälkihoitoon.

Samaan aikaan keväällä Ranskassa käydään presidentinvaaleja. Hollande toivoo, että kampanjan aikana esille nousevat muutkin aiheet kuin äärioikeiston hellimä maahanmuuttopolitiikka.

– Vasemmiston soisi tuovan keskusteluun tietynlaista arvokkuutta ja muitakin tärkeitä asioita. Mutta pelkään, että hajautuneen vasemmiston ääni tulee olemaan liian heikko.

Rönnholm: ”Hänen vahva viestinsä oli, että puolueella on merkitystä.”

Ranskaa vuosina 2012-2017 presidenttinä johtanut sosialisti Francois Hollande puhui eilen Eduskuntatalossa Ranskan hallinto-korkeakoulun (ENA) entisten opiskelijoiden jäsenyhdistyksen ja Nya utrikespolitiska samfundetin kutsumana. Hän on tavannut Suomen-vierailullaan myös Suomen korkeinta valtiojohtoa.

Hollande tutustui keskiviikkona SDP:n toimintaan puoluesihteeri Antton Rönnholmin opastamana. Rönnholmin mukaan keskustelua käytiin muun muassa kansainvälisestä politiikasta, Pohjoismaiden poliittisesta tilanteesta ja sosialidemokratian noususta Euroopassa.

– Hänen vahva viestinsä oli se, että sosialidemokratialla, puolueella, on merkitystä. Hän valoi uskoa siihen, että sosialidemokratilalla on tilausta Euroopassa tulevaisuudessa vieläkin enemmän, Rönnholm kertoo.