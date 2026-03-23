23.3.2026 06:35 ・ Päivitetty: 23.3.2026 06:35
Ranskan paikallisvaalit: Vasemmisto pärjäsi suurkaupungeissa
Ranskassa maltillinen vasemmisto juhli sunnuntai-iltana vaalivoittoaan monissa isoissa kaupungeissa, kun taas maltillinen oikeisto julisti pitävänsä hallussaan keskikokoisia ranskalaiskaupunkeja.
Vasemmisto voitti paikallisvaalien sunnuntaina järjestetyn toisen kierroksen muun muassa maan pääkaupungissa Pariisissa, toiseksi suurimmassa kaupungissa Marseillessa ja Lyonissa.
Pariisissa vasemmiston Emmanuel Gregoire otti selvän voiton entisestä kulttuuriministeristä, oikeiston Rachida Datista. Gregoirea äänesti hieman yli 50 prosenttia äänioikeutetuista, kun taas Datille äänensä antoi noin 41 prosenttia. Edellinen pormestari, sosialisti Anne Hidalgo ei ollut enää ehdolla.
- Pariisi on päättänyt pysyä uskollisena historialleen, Gregoire sanoi hurraavalle väkijoukolle voitonpuheessaan.
Gregoiren mukaan pariisilaiset välittivät vaaleissa selvän viestin äärioikeistolle.
- Pariisi ei ole eikä tule ikinä olemaan äärioikeiston kaupunki, Gregoire julisti.
Toiseksi suurimassa kaupungissa Marseillessa taas vasemmiston istuva pormestari Benoit Payan voitti äärioikeiston Franck Allision.
Perinteisesti Ranskan suuria kaupunkeja ovat hallinneet keskustavasemmisto tai keskustaoikeisto.
SEKÄ ÄÄRIOIKEISTO että vasemmistopopulistit jäivät toisella kierroksella odotettua heikompaan tulokseen vaaleissa.
Vaikka RN vakiinnutti vaaleissa asemansa useissa keskisuurissa kaupungeissa, se ei onnistunut voittamaan toista suurta kaupunkia Perpignanin lisäksi.
Sisäministeriön mukaan äänestysaktiivisuus oli jäämässä toisella kierroksella noin 48 prosenttiin sunnuntaina klo 17 mennessä. Ensimmäisellä kierroksella äänestysprosentti oli samaan aikaan vajaat 49 prosenttia.
Äänestysaktiivisuus jäi matalimmaksi pitkään aikaan, jos ei lasketa koronapandemian aikaan järjestettyjä edellisiä paikallisvaaleja vuonna 2020. Esimerkiksi vuonna 2014 kello 17 mennessä äänestämässä oli käynyt reilut 52 prosenttia äänioikeutetuista.
Valtaosa Ranskan noin 35 000 kunnasta valitsi valtuustonsa jo viikko sitten ensimmäisellä kierroksella, mutta noin 1 500 kunnassa vaalit ratkesivat vasta toisella kierroksella. Vaaleilla valittiin kuntapäättäjät ja pormestarit.
