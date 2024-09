Ranskan tuore pääministeri neuvoi uutta hallitustaan kuuntelemaan kaikkia

Ranskan tuore pääministeri Michel Barnier (kuvassa) evästi uutta hallitustaan maanantaina kehottamalla sitä kuuntelemaan tarkalla korvalla kaikkia puolueita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Teidän tulee kunnioittaa kanssakansalaisianne ja poliittisia puolueita sekä kuunnella kaikkia. Toimikaa ensin ja kommunikoikaa vasta sitten. Ei mahtailua, olkaa hyvä, Barnier neuvoi.

Barnierin neuvot voivat tulla tarpeeseen 39 ministerille, sillä vasemmisto-oppositio on luvannut esittää hallitukselle epäluottamuslausetta heti, kun se on mahdollista, ja myös laitaoikeisto on arvostellut hallitusta jyrkästi.

Ranska sai uuden hallituksen lauantaina, 11 viikkoa sen jälkeen kun maassa pidettiin ennenaikaiset parlamenttivaalit. Sosialistien puheenjohtajan Olivier Fauren mukaan kyseessä on Ranskan viidennen tasavallan ajan oikeistolaisin hallitus.