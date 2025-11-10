Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.11.2025 13:07 ・ Päivitetty: 10.11.2025 13:28

Ranskan vankipresidentti Sarkozy sai armoa: pääsee valitusajaksi vapaalle

LEHTIKUVA / AFP
Sarkozy sai lähtöhalit puolisoltaan Carla Brunilta 21. lokakuuta, kun tuomion istuminen alkoi.

Ranskassa vankeuteen tuomittu entinen presidentti Nicolas Sarkozy vapautetaan valitusprosessinsa ajaksi, ehkä kevääseen asti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta päätettiin tänään valitustuomioistuimessa Pariisissa, kertoivat uutistoimisto AFP ja sanomalehti Le Monde.

Sarkozy on ollut vankilassa noin kolme viikkoa 21. lokakuuta alkaen. Hänen puolustuksensa pyysi entistä presidenttiä vapautettavaksi valvonnan alaisena.

Vuosina 2007-2012 Ranskaa johtanut Sarkozy tuomittiin syyskuussa viiden vuoden vankeusrangaistukseen.

Tuomio liittyy hänen vuoden 2007 presidentinvaalikampanjansa rahoitukseen.

TUOMIOSTA tehtyä valitusta käsiteltäneen oikeudessa maaliskuussa. Sarkozy puhui maanantaina oikeudessa videoyhteyden välityksellä ja kertoi, että vankeus on ollut hänelle ”painajaista”.

-  Tämä on vaikeaa, todella vaikeaa, varmasti kenelle tahansa vangille. Sanoisin jopa, että uuvuttavaa, hän sanoi.

Sarkozy todettiin syyskuussa syylliseksi salaliittoon. Tuomion mukaan Sarkozy oli vuonna 2007 määrännyt avustajiaan junailemaan vaalirahoitusta Libyan silloiselta diktaattorilta, sittemmin kuolleelta Muammar Gaddafillta.

Vastineeksi Sarkozy olisi syyttäjien mukaan auttanut diktaattoria puhdistamaan mainettaan länsimaissa.

Oikeus ei kuitenkaan löytänyt todisteita siitä, että Sarkozyn vaalikampanja olisi lopulta saanut haluamansa rahoituksen Libyasta.

