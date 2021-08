Ranskassa otettiin käyttöön kiistelty koronapassi – viikonloppuna jopa yli 230 000 ihmistä kokoontui protesteihin passia vastaan

Ranskassa on maanantaina otettu käyttöön kiistelty koronapassi ravintoloissa, kahviloissa ja tietyissä junissa. Koronapassi merkitsee sitä, että esimerkiksi kahviloihin päästääkseen täytyy olla joko rokotettu, saanut tuoreen negatiivisen koronatestituloksen tai sairastanut covid-19-taudin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentti Emmanuel Macronin voimakkaasti ajamaa koronapassia on jo kolmen viikon ajan tarvinnut päästäkseen elokuviin, konsertteihin tai museoihin. Nyt koronapassin käyttöä laajennetaan, ja se koskettaa vielä useampien ranskalaisten jokapäiväistä elämää.

Koronapassia vaaditaan kaukojunissa, mutta ei metroissa tai lähijunissa matkustamiseen.

Kyselyjen mukaan selvä enemmistö ranskalaisista kannattaa koronapassia, mutta se on herättänyt myös kiihkeää vastustusta. Ranskassa on järjestetty jo neljänä perättäisenä viikonloppuna laajoja protesteja koronapassia vastaan, joka joidenkin mielenosoittajien mielestä murentaa kansalaisoikeuksia. Lauantaina mieltä osoitti ympäri maata sisäministeriön mukaan yli 230 000 ihmistä, mikä on hyvin poikkeuksellista keskellä kesälomakautta.

Macron ei ole kuitenkaan taipunut, vaan on tehnyt selväksi, ettei ole samaa mieltä mielenosoittajien kanssa.

– Vapaudellamme ei ole mitään merkitystä, jos tartutamme ystävämme, naapurimme tai isovanhempamme. Vapauteen kuuluu myös vastuullisuus, Macron sanoi rokottamista mainostaneella TikTok-videollaan viikonloppuna.

Ranskan perustuslakituomioistuin antoi viime viikolla hyväksyntänsä koronapassille.

Ravintoloiden työntekijöillä haastavaa

Ravintola-alalla on suhtauduttu kaksijakoisesti uuteen lakiin, jonka valvominen teettää paljon lisätyötä. Kahviloiden avautuessa maanantaiaamuna tuli pian selväksi, että koronapassittomista asiakkaista on henkilökunnalle rutkasti päänvaivaa.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja kävi Pariisin keskustassa kahvilassa, jossa kaksi koronapassitonta asiakasta tuli istumaan pöytään, eikä tarjoilija suostunut palvelemaan heitä.

– Heillä ei ole terveyspassia, en voi tehdä mitään. Jotkut ymmärtävät sen nopeasti, jotkut eivät. Tästä tulee vaikeaa, me emme ole poliiseja, tarjoilija Mirela Mihalca kertoi.

Bordeaux’n kaupungissa sijaitsevan kahvilan johtaja David Fourton kertoi, että koronapassien tarkastaminen vaatii yhden ylimääräisen työntekijän palkkaamisen.

– Ja jos käännytämme asiakkaita pois, millainen reaktio siitä tulee? Se hidastaa varmasti toimintaa, ja siitä voi seurata todellinen sekasotku kiireisinä aikoina.

Koronapassivaatimuksen toivotaan saavan ranskalaiset ottamaan rokotuksia nykyistä aktiivisemmin. Macronin hallinnon mukaan ilmoitus koronapassista lisäsi heti rokotusajanvarauksia roimasti. Ranskalaisista yli 55 prosenttia on saanut molemmat rokoteannokset.

Ranskassa on käynnissä deltamuunnoksen siivittämänä neljäs tartunta-aalto, ja tartuntamäärät ovat kohonneet lähelle kevään kolmannen aallon tasoa. Sairaalahoidossa olevien määrä on kuitenkin rokotteiden ansiosta huomattavasti pienempi kuin aiempien aaltojen aikana, ja kuolinluvutkin ovat pysyneet aiempaan verrattuna matalina.