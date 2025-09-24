Rantanen tyrmää puheet supon siirtämisestä

Rantasen mukaan supo pysyy sisäministeriössä eikä sitä ole syytä tai tarvetta muuttaa.

Rantanen kommentoi asiaa STT:lle eduskunnassa. Hän sanoi, että mitään selvitystä ei ole meneillään eikä sellaisesta ole sovittu hallitusohjelmassa.

Suomen Kuvalehti uutisoi tiistaina, että pääministeri Petteri Orpo (kok) olisi valmis selvittämään, tulisiko suojelupoliisi siirtää valtioneuvoston kanslian alaisuuteen.

- Minusta olisi selvittämisen arvoinen asia, että suojelupoliisi olisi valtioneuvoston kanslian alaisuudessa. Mutta minulla ei ole asiaan vielä vahvaa tai lopullista kantaa, Orpo sanoi.