Raportti: Harvojen superrikkaiden varallisuus moninkertaistunut 10 vuodessa – Kehitysapua leikattu ennätyksellisesti

Kehitysapujärjestö Oxfamin raportin mukaan maailman rikkaimman yhden prosentin varallisuus on kasvanut lähes 34 biljoonalla dollarilla vuodesta 2015. Vain 3 000 miljardöörin käsiin kasautunut varallisuus muodostaa nyt 14,6 prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oxfamin mukaan 34 biljoonan dollarin summa riittäisi vuosittaisen köyhyyden hävittämiseen 22-kertaisesti.

Järjestö on verrannut summaa Maailmanpankin korkeimpaan köyhyysrajaan, joka on 8,30 dollaria päivässä. Tuo rahamäärä on Maailmanpankin mukaan tyypillinen köyhyysraja ylemmän keskitulotason maissa.

Maailman yksityisten varojen määrä on järjestön analyysin mukaan noussut vuosien 1995 ja 2023 välillä 342 biljoonalla dollarilla eli kahdeksan kertaa enemmän kuin julkinen vauraus. Julkinen vauraus kasvoi raportin mukaan samalla aikajänteellä 44 biljoonaa dollaria.

SAMAAN aikaan varakkaat valtiot ovat järjestön raportin mukaan vähentäneet kehitysapua eniten sitten tilastoinnin alkamisen vuonna 1960.

Oxfamin analyysin mukaan G7-maat leikkaavat kehitysapuaan 28 prosenttia ensi vuonna verrattuna vuoteen 2024. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmään kuuluvat Kanada, Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Saksa, Italia ja Japani.

Oxfam varoittaa globaalin kehityksen olevan raiteiltaan maailman varallisuuden keskittyessä. Järjestö ehdottaa eriarvoisuuden ratkaisemiseksi kehitysavun kiireellistä elvyttämistä sekä superrikkaiden verotusta. Yksityisen rahoituksen sijaan valtioiden tulisi järjestön mukaan ajatella ensin julkista rahoitusta.

SUOMESSA hallitus on leikannut tuntuvasti kehitysyhteistyöstä. Hallitus linjasi vuoden 2024 alussa leikkaavansa porrastetusti nykyisen hallituskauden aikana yli miljardi euroa kehitysyhteistyörahoista.

Kevään puoliväliriiheessä kehitysyhteistyöstä leikattiin kolmannen kerran tällä hallituskaudella.

Esimerkiksi suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo kritisoi huhtikuussa puoliväliriihen päätöksiä ja sanoi, että määrärahat ovat edellisten leikkausten myötä kutistuneet jo viidenneksen vaalikauden alusta.