Raportti: Näihin neljään kehityskulkuun Suomen on varauduttava – ”Hirviöiden syntyaikaa”

Alkanut vuosi ja sitä seuraavat lähivuodet ovat uuden protektionismin ja sotien aikaa, arvioi Sitran tuore raportti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sitran Megatrendit 2026 -selvityksen mukaan elämme nyt rauhattomuuden ja murrosten ajassa, jossa myös Suomen rooli kansainvälisellä kentällä on murroksessa.

Kun kylmän sodan jälkeen aina vuoden 2008 finanssikriisiin asti Suomi pysyi pitkälti liittoutumattomana, on se nyt ottanut uuden roolin sotilasliitto Naton etulinjamaana.

Suomi hyväksyttiin Naton jäseneksi huhtikuussa 2023.

Sitran mukaan lähitulevaisuudessa Suomen on varauduttava etenkin näihin neljään kehityskulkuun: maailmanjärjestyksen murrokseen, tekoälyn tuomiin muutoksiin, väestön ikärakenteen muutokseen sekä ympäristökriisiin.

Sitran tuore raportti tarjoaa ymmärrystä megatrendeistä eli useista ilmiöistä koostuvista kehityssuunnista.

Sitra on julkaissut trendilistauksia vuodesta 2011, ja vuonna 2016 julkaistiin ensimmäinen kokonaiskuvaa hahmottava megatrendiraportti.

JO vuoden 2023 raportissaan Sitra kuvasi maailman olevan niin sanotussa postnormaalissa ajassa. Euroopassa oli alkanut sota Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja globalisaatio oli muuttanut maailman suuntaa.

Viime vuonna kansainvälinen järjestys koki uuden kolauksen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin astuttua valtaan. Ensin keväällä maailmaa vavahduttivat Trumpin maan kauppakumppaneille asettamat valtavat tuontitullit.

Sittemmin myös Yhdysvaltojen suhde Eurooppaan on muuttunut. Esimerkiksi joulukuussa Trumpin hallinto julkaisi kansallisen turvallisuuden strategiansa, jossa muun muassa eurooppalaisia instituutioita syytettiin poliittisten vapauksien murentamisesta.

Sitran ennakointi- ja koulutustoiminnon johtaja Veera Heinonen kuvasi avauspuheessaan raportin tiedotustilaisuudessa joulukuussa nykyisen murroksen mahdollistavan protektionismin ja populismin nousun maailmalla.

- Maailmanhistoria on osoittanut, että kuolevan ja syntyvän järjestelmän välissä on aikaa hirviöiden syntymiselle, Heinonen sanoi.

SITRAN raportin mukaan nyt olisi oiva hetki Suomelle sopia uusi yhteiskuntasopimus, jossa kuvataan, millä ehdoilla ihmiset elävät yhdessä ja jakavat vallan, vastuun ja oikeudet yhteiskunnassa.

Uuden yhteiskuntasopimuksen tulee Sitran ennakoinnin johtavan asiantuntijan Mikko Dufvan mukaan olla innostava lupaus tulevaisuudesta.

- Se voi pohjautua esimerkiksi uudistuvaan demokratiaan, luonnon elinvoiman lisäämiseen, teknologian rohkeaan ja kestävään käyttöön, hyvinvointivaltion uudistamisen sekä näkemykselliseen maahanmuuton malliin, hän sanoo tiedotteessa.

TULEVAISUUDEN Suomen on myös osattava Sitran mukaan huomioida väestöön liittyvät muutokset.

Suomen syntyvyys on ollut pitkään laskussa, ja väestönkasvu on tullut pitkälti maahanmuutosta. Tämä tarkoittaa, että maamme väestö muuttuu ikääntyneemmäksi ja monikulttuurisemmaksi.

Sitra ennustaakin tulevaisuudessa alueiden, sukupolvien ja kulttuurien eriytymisen kasvavan.

Lisäksi vihreä siirtymä on tulevaisuudessa Sitran raportin mukaan globaalin populismin paineessa. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaaditun 1,5 asteen pysyvän lämpenemisen pysäyttäminen vaikuttaa yhä epätodennäköisemmältä, eikä tiukkoja poliittisia päätöksiä asian suhteen ole saatu tehtyä.