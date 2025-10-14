Raportti: Opintotuen tulorajojen korotus ei hidastanut opintoja

Opintotuen tulorajan korotus ei heijastunut opiskelutahtiin, kertoo Vatt Datahuoneen tuore raportti. Tulorajan korotusten jälkeen korkeakouluopiskelijoiden keskimääräisessä opintopisteiden kertymässä tai arvosanoissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää muutosta.