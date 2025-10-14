Kotimaa
14.10.2025 10:16 ・ Päivitetty: 14.10.2025 10:16
Raportti: Opintotuen tulorajojen korotus ei hidastanut opintoja
Opintotuen tulorajan korotus ei heijastunut opiskelutahtiin, kertoo Vatt Datahuoneen tuore raportti. Tulorajan korotusten jälkeen korkeakouluopiskelijoiden keskimääräisessä opintopisteiden kertymässä tai arvosanoissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää muutosta.
Opintotuen tulorajoja korotettiin vuosina 2022 ja 2023. Korotusten pelättiin hidastavan opintojen etenemistä, kun opiskelijat voivat tienata aiempaa enemmän menettämättä opintotukeaan. Nyt julkaistun raportin mukaan opintojen eteneminen ei kuitenkaan muuttunut.
Vuoden 2023 tulorajan nostot ovat yhteydessä opiskelijoiden keskimääräisten vuositulojen kasvuun noin 180 eurolla. Keskimäärin työssäkäynti siis lisääntyi hyvin vähän.
Opintotuen tavoitteena on turvata opiskelijoiden mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun, kun taas tulorajojen tarkoituksena on lisätä opintotuen tarveharkintaisuutta.
