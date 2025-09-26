Politiikka
26.9.2025 11:30 ・ Päivitetty: 26.9.2025 11:35
Raportti paljasti ukrainalaisvankien hirvittävät olot – SDP:n Guzenina vaatii EU-parlamentilta kiireellistä keskustelua
Europarlamentaarikko Maria Guzenina (sd.) pyytää Euroopan parlamenttia järjestämään kiireellisen täysistuntokeskustelun Venäjän ukrainalaisiin kohdistamasta järjestelmällisestä kidutuksesta ja mielivaltaisista pidätyksistä.
Guzeninan tekemä esitys perustuu YK:n ihmisoikeusviraston 23. syyskuuta julkaisemaan raporttiin, joka sisältää Guzeninan mukaan huolestuttavia havaintoja tilanteesta.
– Raportti paljastaa, että Venäjän laittomasti pidättämät ukrainalaiset kokevat edelleen jatkuvaa kidutusta, seksuaalista väkivaltaa ja muuta alentavaa kohtelua. Euroopan parlamentin on jatkettava Venäjän sotarikosten esilläpitämistä, Guzenina sanoo tiedotteessa.
Raportissa haastatellut vapautetut vangit ovat kertoneet että vankeja on muun muassa pahoinpidelty, heille on annettu sähköiskuja, heitä pakotetaan pysymään pitkiä aikoja stressiasennoissa ja heille on järjestetty valeteloituksia. Raportissa kuvataan epäinhimillisiä pidätysolosuhteita sekä Venäjällä että miehitetyillä alueilla Ukrainassa.
– Raportin paljastukset puistattavat. Venäjä jatkaa rauhanneuvotteluista välittämättä ihmisyyden vastaista toimintaansa. Euroopan parlamentin on omalta osaltaan vaadittava kaikkien mielivaltaisesti pidätettyjen siviilien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista ja edellytettävä riippumattomille tarkkailijoille esteetöntä pääsyä alueelle, Guzenina sanoo.
Parlamentin on Guzeninan mukaan myös tuettava kansainvälisiä pyrkimyksiä, mukaan lukien Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimet, joilla varmistetaan oikeuden toteutuminen uhreille niin sotarikoksissa kuin rikoksissa ihmisyyttä vastaan.
– Kaikkien Euroopan parlamentin edustajien pitäisi olla tällaisissa kysymyksissä johdonmukaisen yhtenäisiä, hän sanoo.
