Venäjä ei näe muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa sotaa Ukrainassa – YK:n raportti paljastaa järjestelmällistä ukrainalaissiviilien kiduttamista

Venäjän mukaan sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi radiohaastattelussa lisäksi, ettei Venäjän ja Yhdysvaltojen lähentymisestä ole ollut lähestulkoon mitään hyötyä.

Tulokset neuvotteluissa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa ovat olleet ”lähes nolla”, Peskov sanoi venäläiselle RBC-radiolle.

– Tämä neuvottelutie on ollut laahustavan hidas, todella hidas, hän kuvaili AFP:n mukaan.

Peskov sanoi Venäjän erikoisoperaation eli hyökkäyssodan jatkuvan, jotta Venäjä saavuttaa presidentti Vladimir Putinin asettamat tavoitteet myös tulevia venäläissukupolvia ajatellen.

Peskov puhui radiokanavalle keskiviikkona samaan aikaan, kun YK:n jäsenmaiden johtajat kokoontuvat toista päivää New Yorkissa YK:n yleiskokouksen merkeissä. Trump tapasi kokouksen yhteydessä tiistai-iltana Suomen aikaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin. Myös Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerien on määrä tavata YK:n kokouksen aikana keskiviikkona Suomen aikaa.

YK:N mukaan Venäjä kiduttaa ukrainalaissiviilejä järjestelmällisesti yli sadassa pidätyskeskuksessa Venäjällä sekä miehittämillään alueilla Ukrainassa.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto kertoo asiasta eilen julkaistussa raportissa. Raportin mukaan tällaisia pidätyskeskuksia on ainakin 114, ja niiden paikat on merkitty raportissa esitettyyn karttaan.

Venäjä on vanginnut ukrainalaisia erilaisista sotaan liittyvistä syistä, kuten sodan julkisesta arvostelemisesta, aloitettuaan hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022. Ukrainan mukaan Venäjällä on tällä hetkellä käsissään noin 1 800 ukrainalaista vankia, mutta raportin mukaan luku voi olla huomattavasti korkeampikin.

RAPORTTIIN on haastateltu yli kahtasataa vapautettua vankia, jotka ovat kuvailleet kokemuksiaan yksityiskohtaisesti ja yhdenmukaisesti. Heidän mukaansa pidätyskeskuksissa vankeja pahoinpidellään ja uhkaillaan esimerkiksi tappamisella tai läheisten tappamisella. Haastateltujen mukaan vangeille järjestetään valeteloituksia, heitä pakotetaan pysymään pitkiä aikoja stressiasennoissa ja heille annetaan sähköiskuja. Toisinaan heihin on kohdistettu myös seksuaalista väkivaltaa.

Vapautetut ovat myös kertoneet, että vankilassa olosuhteet ovat muutenkin kurjat, eikä vangeille ole annettu tarpeeksi ruokaa tai heidän tarvitsemiaan lääkkeitä.

Miehitetyillä alueilla sovelletaan Venäjän rikoslakia piittaamatta kansainvälisestä oikeudesta, raportissa sanotaan.

Vankien läheisille kerrotaan vain hyvin vähän tai ei mitään vankien tilanteesta.

- Raporttimme paljastaa siviilivankeihin kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset, sanoo YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk tiedotteessa.

- Ihmisiä on poimittu mielivaltaisesti kaduilta miehitetyillä alueilla, heitä on syytetty vaihtelevin perustein ja pidetty vankeina päiviä, viikkoja, kuukausia ja jopa vuosia, ja heidän yhteydenpitoaan perheisiinsä on usein rajoitettu, Türk sanoo.

Hän lisää, että siviilivankien ihmisoikeuksia korostetaan kaikissa mahdollisissa rauhanneuvotteluissa Ukrainan ja Venäjän välillä.

Uutista korjattu klo 13.11: Trump on jo tavannut Zelenskyin, toisin kuin jutussa aiemmin mainittiin.