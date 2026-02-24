Raportti: Sukupuolten tasa-arvo ei toteudu työpaikoilla missään maailman maassa

Sukupuolten tasa-arvo työssä ei toteudu missään maassa, totesi Maailmanpankki tuoreessa raportissaan tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi murto-osa maailman naisista asuu maissa, joissa on päästy lähelle sukupuolten tasa-arvoa työelämässä.

Raportissa arvioitiin tasa-arvolakien lisäksi sitä, kuinka lakeja noudatetaan tosielämässä, sekä palveluja, jotka tukevat naisten työssäkäyntiä.

- Jopa (edistyneissä) maissa naiset kohtaavat yhä esteitä, jotka vaikuttavat työmahdollisuuksiin, naisten perustamiin yrityksiin ja tarvittuun turvaan mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, sanoi Maailmanpankin pääekonomisti Indermit Gill.

Maailmanpankin mukaan uudistukset ovat tarpeen, sillä ensi vuonna työpaikoille tulee yli miljardi nuorta, joista yli puolet on naisia.

Suomi sai raportissa 87,5 kokonaispistettä sadasta, ja Ruotsi ja Viro jäivät hieman alle tämän. Norjassa ja Liettuassa tasa-arvo työssä toteutui Suomea paremmin.