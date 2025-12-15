Räsänen: Hallitus ohittaa ”jäätävän velkamällin” olan kohautuksella

SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on johdonmukaisesti syyttänyt Suomen talousongelmista kaikki muita paitsi itseään. Demokraatti Demokraatti

– Ongelmien ratkaisujen osalta hallitus ei myöskään liikaa kiirehdi. Sotkun saa siivota sitten se seuraava hallitus. Ei siis ihme, että tässä välissä hallituspuolueilla riittää aikaa muun muassa naaman vääntelyihin ja muihin yhtä merkittäviin tekoihin, Räsänen sanoi ensi vuoden budjettia koskevassa eduskunnan maanantain keskustelussa.

Räsänen katsoi hallituksen epäonnistuvan kaikissa talouspoliitiikan tavoitteissaan, joten hän esitti puheessaan, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta.

Euroopan taloudesta kantautuu Räsäsen mukaan sen sijaan hyviä uutisia.

– Euroopan keskuspankki on jo toistamiseen parantamassa omaa kasvuennustettaan. Tuoreet tiedot kertovat kasvusta ja vahvistuvasta työllisyydestä eri Euroopan maissa. Venäjän rajamaissa – Virossa, Latviassa ja Liettuassa työllisyys on kääntynyt kasvuun. Erityisesti Puolassa kasvu on vahvaa ja työllisyys vahvistuu.

– Entä sitten mikä on tilanne Suomessa? Täällä on kyselty, onko Suomi enää Pohjoismaa, mutta nyt on syytä kysyä, olemmeko me edes osa Eurooppaa?

RÄSÄNEN huomautti, että Suomi on ainoa kehittynyt maa OECD:n tuoreessa ennusteessa, jonka talous ei kasva tänä vuonna.

– Työttömyystilastoissa olemme jatkuvasti Euroopan kärkeä ja työllisyyskehityksessä hännän huippuja. Velkaantuminen on Euroopan nopeinta ja julkiset menot korkeimpia. Konkurssit ovat koko vuosituhannen ennätyksessä.

– Kirsikkana kakun päälle tuli vielä uusi yllätys, kun hallitus kertoi tämän vuoden ennätysvelkaantumisen kohoavan miltei 18 miljardiin.

– Aiemmin tätä olisi kauhisteltu, mutta nyt hallitus ohittaa tämän jäätävän velkamällin olan kohautuksella.

Kaiken tämän jälkeen ei Räsäsen mukaan ole ihme, että ”tarkkailuluokan etupulpetti” kutsuu.

– Luottamus on talouden parasta valuuttaa. Ja juuri luottamuksen vahvistamisen hallitus on laiminlyönyt. Kohta on kolme vuotta työttömyys kasvanut ja konkurssit lisääntyneet. Kolme vuotta on julkisia palveluita heikennetty ja työmarkkinoille lietsottu jatkuvaa eripuraa. Kolme vuotta on yhteiskunnan turvaverkkoja saksittu ja samalla jaettu hövelejä veronalennuksia omille eturyhmille.

Räsäsen mukaan hallitus lähettää joulun kunniaksi ”miljonääreille lahjakääreissä kahisevaa”.

– Vastaavasti toimeentulotuen saajien pakettiin laitetaan sakset.

Yhdessä asiassa hallituksen linja on Räsäsen mukaan ollut selkeä.

– Meni Suomella sitten, miten huonosti tahansa, niin syy on aina jonkun muun. Yleensä edellisen hallituksen, Räsänen sanoi maanantaina eduskunnassa.