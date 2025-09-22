Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.9.2025 11:11 ・ Päivitetty: 22.9.2025 11:17

Räsänen: Orpon hallitus ei saavuta tavoitettaan ”kreikkalaistyylisistä kirjanpitokikkailuista huolimatta”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Joona Räsänen (sd.) eduskunnan täysistunnossa kesäkuussa.

Petteri Orpon (kok.) hallitus ei ole kyennyt rakentamaan Suomeen talouskasvun edellyttämää luottamusta, toteaa SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen.

Demokraatti

Demokraatti

Räsänen kommentoi valtiovarainministeriön maanantaina julkaisemaa talousennustetta, jonka mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä ja ensi vuonna ennakoitua vähemmän.

VM:n mukaan hallitus olisi jäämässä myös julkisen talouden alijäämätavoitteesta, jonka tulisi hallitusohjelman mukaan olla -1 prosenttia bkt:sta vuonna 2027. Ennusteen mukaan alijäämä on vuonna 2027 -3,4%.

– Uusimman valtionvarainministeriön ennusteen perusteella Orpon hallitus tulee jättämään seuraavalleen karmaisevan talouspolitiikan perinnön. Yksikään nykyisen hallituksen itse itselleen asettamista taloustavoitteista ei näytä täyttyvän, Räsänen sanoo tiedotteessaan.

HALLITUS on jättämässä jälkeensä suuremman alijäämän kuin edellinen Sanna Marinin (sd.) hallitus.

– Velkasuhde ei ole vakautumassa kaikista hallituksen kreikkalaistyylisistä kirjanpitokikkailuista huolimatta.

Orpon hallitus on rahoittanut veronkevennyksiään lisävelan sijaan ottamalla miljardi euroa Valtion eläkerahastolta. Lisäksi hallitus päätti syksyn budjettiriihessään lakkauttaa Valtion asuntorahaston ja siirtää sen varat valtion kassaan.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkisen talouden velkasuhde vakiintuu hetkellisesti vuonna 2027 ja kääntyy sen jälkeen välittömästi uudestaan kasvuun.

RÄSÄSEN mukaan suurin syy kasvaneeseen julkisen talouden alijäämään on työllisyysaste, joka tulee kauden lopussa olemaan alhaisempi kuin hallituksen aloittaessa.

– Miten ihmeessä tässä näin huonosti on käynyt, kysyy Räsänen.

Valtiovarainministeriön ennusteessa peräänkuulutettiin luottamuksen rakentamista talouskasvun edellytyksenä.

– Valitettavasti hallitus ei ole tähän pystynyt.

Räsäsen mukaan suomalaisten luottamus talouteen on palautettava.

– Siksi veronkevennykset pitää kohdistaa tavallisille suomalaisille raharikkaiden sijaan. Pienempien yritysten tilannetta voidaan helpottaa korottamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ja parantamalla kotitalousvähennystä. Julkiselle taloudelle kalliin yleisen yhteisöveron alennuksen sijaan nyt tulisi verotuksellisilla toimilla vauhdittaa yritysten investointeja ja innovaatiotoimintaa.

