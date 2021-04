Ratkaisiko Sauli Niinistö hallituksen jatkon? – Näin Sanna Marin ja Annika Saarikko kommentoivat

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) saivat kehysriihen tiedotustilaisuudessa vastattavakseen kysymyksen tasavallan presidentti Sauli Niinistön roolista pitkäksi venyneiden ja dramaattisten neuvottelujen ratkaisemisessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan presidentti Niinistö olisi ollut yhteydessä riihen tiimoilta ainakin Saarikkoon.

Kun Niinistön roolia neuvottelujen ratkaisemisessa tiedusteltiin, näin Marin ja Saarikko vastasivat:

– Itselläni ei ole tietoa, että presidentti Niinistöllä olisi osuutta kehysriihen päätöksissä tai neuvotteluissa, pääministeri Marin sanoi.

Saarikko oli samoilla linjoilla.

– Tämän pääministerin näkemyksen voin vahvistaa. Hallituksen vaiheet olivat vaikeat ja sopu on nyt löytynyt. Silti hallituksessa on edelleen viisi erilaistakin puoluetta, mutta yhteistä matkaa päätettiin jatkaa ja sopu on säällinen ja sitä täällä mielellään nyt esittelemme.

– Hallitus vastaa itse omista ratkaisuistaan, Saarikko vastasi.