RAU pitää veturinkuljettajien pakkosiirtoa yt-lain vastaisena

Rautatiealan Unioni RAU kritisoi VR:n päätöstä lopettaa Riihimäen lähiliikenneyksikkö. RAU:n mukaan päätös johtaa 28 veturinkuljettajan pakkosiirtoon Helsinkiin ja 21 kuljettajan työnkuvan merkittävään muutokseen. RAU:n mukaan tavoitellut säästöt olisi voitu saavuttaa myös toisin. Demokraatti Demokraatti

VR perustelee ratkaisuaan kolmen henkilötyövuoden säästöllä. RAU pitää päätöstä sekä yt-lain vastaisena että inhimillisesti ylimitoitettuna.

RAU:n mukaan siirrot edellyttävät 49 työntekijän irtisanomisen ja 49 uutta työsopimusta. Perusteet irtisanomisille eivät kuitenkaan RAU:n mukaan täytä yt-lain vaatimuksia.

– VR ei kyennyt tuomaan esille mitään todellisia lukuja, joilla liikenteen ja työvuororakenteen tehostamista perusteltiin. Näitä pyydettiin toistuvasti. Myöskään sivukuluista ei synny säästöä, sillä Riihimäellä jatkaa samoissa tiloissa 67 kuljettajaa VR Logistiikan palveluksessa, RAU:n pääluottamusmies Niko-Petteri Koski sanoo tiedotteessa.

RAU:n mukaan VR perustelee yksikön lopettamista yötyön tasaisemmalla jakautumisella ja logistiikan päivätyön lisäämisellä. RAU:n mukaan Riihimäellä yötyö ei todellisuudessa tasaannu kuin pienellä osalla kuljettajista.

RAU huomauttaa, että logistiikkaan siirtyvien kuljettajien koulutus vie satoja tunteja, mutta tällä hetkellä Riihimäellä ei pystytä järjestämään edes 57 tunnin koulutuspakettia.

– Vasta vuosien kuluttua siirtyneet kuljettajat voivat tehdä VR Logistiikan vuoroja, Koski sanoo.

RAU muistuttaa, että Suomen lainsäädäntö ei mahdollista muutosneuvotteluiden keskeyttämistä vaikka perusteet puttuisivat. Asia on mahdollista viedä ainoastaan yt-asiamiehen jälkivalvontaan sekä kanteena oikeuteen.

– Tämä on mielestäni vastuutonta toimintaa valtion yhtiöltä. Vaikka jälkivalvonta löytäisi perusteluista puutteita, ihmisten elämä on ehtinyt jo muuttua pysyvästi, RAU:n puheenjohtaja Markku Lehtinen sanoo tiedotteessa.

VR:n tavoitteet, kuten tasapuolisuus, tehokkuus ja yötyön vähentäminen, olisi RAU:n mukaan voitu toteuttaa yhdistämällä Riihimäen lähiliikenne ja logistiikka yhdeksi yksiköksi.

– Suuri osa Helsingin junista kulkee Riihimäen kautta, joten työvuorot olisi voitu järjestää ilman pakkosiirtoja. Säästöt olisi voitu myös hakea jostain muusta. VR ei kuitenkaan halunnut keskustella vaihtoehdoista, Niko-Petteri Koski kertoo.