Muuttunut turvallisuustilanne puhuttaa nyt paljon, ja aiheesta on jo paljon sanottu. Piritta Rantanen SDP:n kansanedustaja

Kyse on aivan perustavanlaatuisista asioista, kun puhumme ihmisten turvallisuudesta, turvallisuuden tunteesta ja Suomen pitkäaikaisen ja pitkän linjan suunnan muuttumisesta. Kyse on kuitenkin arvoista ja siitä, kuinka pidämme niistä kiinni. Rauha, turvallisuus ja luottamus.

Maailma ympärillämme muuttuu nyt nopeasti. Elämme uudenlaisessa tilanteessa. Meidän on kyettävä, muiden maiden päätöksistä ja vaikuttamiskeinoista huolimatta katsomaan tulevien päätöstemme vaikutuksia pitkällä aika perspektiivillä, itsekkäästi Suomen ja sen kansalaisten etu edellä. Olemme tekemässä päätöstä, joka vaikuttaa kokonaisturvallisuuteemme vuosikymmeniä eteenpäin, muuttuvassa maailmassa. Kaikkien päätöstemme on pyrittävä turvallisuutemme takaamiseen, parantamiseen ja maamme koskemattomuuteen. Meidän on pidettävä huoli itsemääräämisoikeudestamme, vaikka sopimuksia yhteistyöstä tekisimmekin.

Meillä suomalaisilla on vahva kulttuuri siihen, että haluamme tehdä paljon asioita itse. Haluamme olla monessa asiassa omassa elämässämme itsenäisiä ja kykyä tehdä asioita itse arvostetaan ja niihin monesti pyritään. On ollut aikansa, kun mies ei ole ollut mikään, jos ei ole omaa taloa rakentanut oman työnsä ohessa tai aikanaan on ajateltu, että nainen ei ole hoitanut osaansa yhteiskunnassa, jos ei ole osannut lasten- ja kodinhoidon ohella leipoa, tehdä käsitöitä ja hoitaa puutarhan kaikkia kasveja. Nyt meidän on omasta vahvasta puolustuksesta huolimatta pohdittava sitä, että pärjäämmekö tässä muuttuneessa tilanteessa Suomena itse ja yksin.

Ajattelen niin, että tätä keskustelua ei voida käydä, ilman että pohdimme kuinka turvallisuustilanteen muutos vaikuttaa kansainvälisten yritysten investointi halukkuuteen Suomessa. Koronakriisistä juuri toipumista aloittava matkailuala on myös uuden kriisin kynnyksellä. Osa ulkomaisista matkailijoista on jo perunut matkojaan Suomeen. Päätöksillämme meidän on pystyttävä turvaamaan ensisijaisesti kansalaisten luottamus, mutta myös yritysten luottamus siihen, että Suomeen voi ja kannattaa investoida ja, että Suomi on turvallinen ja houkutteleva matkailijoiden maa.

Keskustelu Nato jäsenyydestä on nyt käytävä punniten hyötyjä ja riskejä. Päätös on tehtävä rivakasti ja maailman muuttuvat tilanteet mahdollisimman hyvin ennakoiden. Liitymme tai emme, päätöksellä tulee olemaan seurauksia, jotka on tiedostettava. Tämän päivän keskustelussa argumentiksi ei riitä se, että on ollut Natoa vastaan tai puolesta aiemmin. Tämä päätös tehdään tässä tilanteessa ja nyt olevilla tiedoilla, Suomen turvallisuus edellä.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Jämsästä