Rauhantutkimusinstituutti: Suuret puolustusteollisuusfirmat tekevät tiliä

Maailman sadan suurimman puolustusteollisuusyhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes kuusi prosenttia 679 miljardiin dollariin eli noin 587 miljardiin euroon. Asiasta kertoo Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin tuore tutkimus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aseiden ja puolustusvälineiden kauppaa vauhdittivat esimerkiksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Israelin käymä sota Gazassa. Myös maailmanlaajuiset ja alueelliset geopoliittiset jännitteet kasvattivat puolustusteollisuusyritysten liikevaihtoa.

Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018 maailman viisi suurinta puolustusteollisuusyritystä kasvattivat kaikki liikevaihtoaan.

Liikevaihdon ja uusien tilausten kasvu johti monen yrityksen kohdalla tuotantolinjojen ja -laitosten rakentamisiin, tytäryhtiöiden perustamisiin sekä yrityskauppoihin.