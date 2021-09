Ravintolarajoitukset lieventyvät – näin maakunnissa meno muuttuu ensi torstaista

Hallitus on päättänyt keventää ravintolarajoituksia. Kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikaa pidennetään tunnilla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Muutosta on myös se, että perustasolla ei enää vaadita jokaiselle asiakkaalle omaa istumapaikkaa sisätiloissa. Lisäksi Pohjois-Karjalassa otetaan käyttöön perustason rajoitukset.

Asetus tulee voimaan tämän viikon torstaina ja se on voimassa lokakuun loppuun asti.

Leviämisvaiheen maakuntien ravitsemisliikkeissä anniskelu on sallittu kello 07–23 ja liikkeet saavat olla avoinna klo kello 05–24.

Näitä maakuntia ovat torstaista lähtien Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kymenlaakso, Uusimaa, Etelä-Karjala, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla pitää sekä sisä- että ulkotiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Kiihtymisvaiheen alueen ravitsemisliikkeissä anniskelu on sallittu klo 07–01 ja ne saavat olla avoinna klo 05–02.

Kiihtymisvaiheen maakuntia ovat torstaista lähtien Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pohjois-Savo, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Savo ja Satakunta.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Perustason maakunnissa, Ahvenanmaalla, Keski-Suomessa, Lapissa ja Pohjois-Karjalan ei tule olemaan erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla.