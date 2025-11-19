Razmyar: Hallitus itse on syypää, jos Suomi joutuu EU:n tarkkailuluokalle

Kansanedustaja Nasima Razmyar (sd.) katsoo, että jos Suomi joutuu EU:n tarkkailuluokalle, se johtuu hallituksen epäonnistuneesta talouspolitiikasta. Demokraatti Demokraatti

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi eduskunnan velkajarrukeskustelussa tiistaina, että on syytä varautua siihen, että Suomi joutuu liiallisen alijäämän menettelyyn heti alkuvuodesta.

– Voi vain kuvitella, millainen huuto kokoomuksen taholta olisi noussut, jos Suomi olisi päätymässä ”tarkkailuluokalle” jonkin muun hallituspohjan aikana. Kun se nyt näyttää olevan tapahtumassa kokoomuksen vahtivuorolla ja kokoomuslaisen talous- ja työllisyyspolitiikan tuloksina, onkin pääministeripuolueessa äkkiä hyvin hiljaista, Razmyar sanoo tiedotteessa.

Razmyarin mukaan EU:n tarkkailuluokalle päätymisessä olisi ennen kaikkea kyse hallituksen omista virheistä.

– Hallituksen ideologinen talous- ja työllisyyspolitiikka on johtanut siihen, että työpaikoistaan ja pärjäämisestään huolestuneet suomalaiset eivät uskalla kuluttaa vaan keskittyvät säästämään pahan päivän varalle.

– Mittavat sosiaaliturvaleikkaukset ja arvonlisäverojen korotukset ovat lisänneet ihmisten ahdinkoa ja ovat suoraan pois kotimaisesta kulutuksesta. Tätä tosiasiaa hallitus ei voi kieltää.

On aika etsiä toimia, joilla vahvistetaan suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen.

RAZMYAR huomauttaa, että oppositio on varoittanut alusta asti, ettei Suomen taloustilannetta korjata vain leikkauksilla, kun kasvupanostukset ovat loistaneet poissaolollaan.

– Orpon hallituksen kautta on vielä puolitoista vuotta jäljellä. Nyt on aika kääntää suunta ja etsiä toimia, joilla vahvistetaan suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen ja omaan pärjäämiseensä. Vientiin, markkinoihin ja vaikkapa Yhdysvaltojen tulleihin emme voi aina vaikuttaa, mutta kotimaisen kulutuksen edellytyksiin voimme.

Razmyarin mukaan vähintä, mitä hallitus voisi tehdä talouden vahvistamiseksi olisi ”sen omien holtittomien, suurituloisimpia hyödyttävien veronkevennysten peruminen.

– Esimerkiksi yhteisöveron alennusta on kritisoitu laajasti. Sen peruminen osoittaisi, että hallitus kykenee vastuullisiin toimiin eturyhmäpolitiikan sijasta.