Razmyar Purran koulukritiikistä: ”Paluuta vanhaan ei voi esittää ratkaisuna kaikkiin ongelmiin”

Kansanedustaja Nasima Razmyar (sd.) ei jaa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) jyrkkiä näkemyksiä suomalaisesta koulusta. Razmyar kiteyttää Purran löytäneen koulukriisin syyksi virheelliset koulutusratkaisut ja maahanmuuton. Demokraatti Demokraatti

Razmyar kommentoi Purran eilistä kolumnia Maaseudun Tulevaisuudessa. Purran mukaan tärkein syy oppimistulosten laskuun on ”yleinen vaatimustason lasku”. Tämän vaikutusta taas Purran mukaan vahvistaa ”koulutyön yleinen vapaamielistyminen ja rajojen puute”.

Razmyar muistuttaa, että oppimistulosten taustalla on tiettävästi monia toisiinsa kytkeytyviä tekijöitä, kuten vaativat opetusympäristöt, lasten tuen tarpeen kasvu, lukemisen vähentyminen ja nuorten hyvinvoinnin heikkeneminen. Digitaalisten laitteiden ja sosiaalisen median rooli on myös kasvanut huomattavasti.

– Purra ei huomioi sitä, että oppimistulosten laskua tutkitaan jatkuvasti. Koulua ja oppimista onkin kehitettävä tutkimus- ja asiantuntijatiedon pohjalta. En pidä tämänkaltaisia tunneperäisiä mielikuvia koulun muutoksesta ja sen syistä hyvänä lähtökohtana, Razmyar sanoo tiedotteessa.

Razmyarin mukaan haasteisiin vastataan vahvemmalla ja paremmin resurssoidulla opetuksella.

– Menneisyyteen haikailu ja vaatimukset vanhoihin opettamisen käytäntöihin palaamisesta eivät auta. Viisarikellotaulun lukemista opetetaan yhä, mutta kun arjessa lapset ja nuoret näkevät ajan digitaalisista laitteista, taito jää vähemmälle käytölle ja unohtuu. Paluuta vanhaan ei voi esittää ratkaisuna kaikkiin ongelmiin, hän sanoo.

HALLITUKSEN ja ministereiden tehtävänä on tehdä konkreettisia tekoja, joilla oppimisen edellytyksen turvataan, Razmyar sanoo. Hänen mielestään Purran argumentointi ohittaa olennaisen: koulutuksen pitää vastata nykylasten arkeen ja kehittää perusvalmiuksia – lukemista, laskutaitoa, oppimismotivaatiota ja digitaalisen ympäristön kriittistä osaamista.

– Keskeistä on oppimismotivaation vahvistaminen ja oppimistavoitteiden selkeyttäminen sekä keskittyminen kaikkein tärkeimpien taitojen, lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan osaamiseen. On löydettävä oppimisen ilo ja merkityksellisyys, vahvistettava kodin ja koulun yhteistyötä ja huolehdittava oikea-aikaisten tukitoimien saatavuudesta, Razmyar sanoo.

Purra kirjoittaa kolumnissaan, ettei maahanmuuton vaikutuksia ongelmiin voi sivuuttaa. Hän nostaa esiin segregaation kaupunkialueilla. Luokissa on Purran mukaan ”aivan liikaa eri maista tulleita, erilaisilla osaamisilla, kulttuureilla, ja joiden kielitaito ei ole riittävä”.

– Ei ole yllätys, että Purra löytää koulun ongelmiin ja pisa-tulosten heikentymiseen syylliseksi vanhan arkkivihollisensa, maahanmuuttajat. Tämä on perussuomalaisten vastaus kaikkiin yhteiskunnassamme tapahtuviin kielteisiin ilmiöihin, Razmyar sanoo.

– Katse pedagogiikan kehittämisessä pitää olla eteenpäin. Taaksepäin katsominen, peruuttaminen ja menneisyyden haikailu eivät vie oppilaita, opetusta eikä Suomea kohti parempaa tulevaisuutta.