Razmyar: Sivistysporvari nukkuu Ruususen unta – ”Leikataan summittain ilman käsitystä vaikutuksista”

Hallituksen käsitys sen oman leikkauspolitiikan vaikutuksista on retuperällä ja sivistysporvari nukkuu Ruususen unta, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo kommentoidessaan kansanedustaja Mia Laihon (kok.) ja tiede- ja kultuuriministeri Sari Multalan (kok.) puheita.

Laiho esitti Helsingin Sanomissa, että ulkoilmamuseoiden toiminnassa voitaisiin hyödyntää järjestötoimijoita ja ”jotain vapaaehtoisiakin”. Heitto on sivistysvaliokunnassa vaikuttavan Nasima Razmyarin mielestä ala-arvoinen ja sivuuttaa museoalan asiantuntijoiden ammattitaidon.

– Minkä muun viraston toimintoja kokoomuksessa toivottaisiin hoidettavan vapaaehtoisvoimin? Kukaan tuskin ehdottaisi samaa toimintatapaa Verohallinnolle, Razmyar huomauttaa tiedotteessaan.

– Museoviraston työntekijät, alansa asiantuntijat, ovat Suomessa paljon vartijoina. He ylläpitävät kansallisaarteita ja kansallista muistia, jota ilman tuntemaamme Suomea ei ole olemassa. Nyt hallituksen päätöksin suomalaista kulttuuria ollaan pala palalta näivettämässä.

Tiede- ja kultuuriministeri Multala sanoo Helsingin Sanomille, että on aiheellista kysyä, onko Museovirasto toiminut pienimmän haitan periaatteen mukaisesti. Razmyarin mukaan Multala kiertää näin vastuutaan.

Razmyar huomauttaa, että että esimerkiksi yksistään vuodelle 2025 suunniteltuja palvelunostoja leikataan noin 1,4 miljoonalla eurolla, henkilöstöä lomautetaan miljoonan euron säästöjen saamiseksi ja määräaikaisia palvelussuhteita vähennetään ja avoimia paikkoja jätetään täyttämättä noin 1,2 miljoonan euron arvosta.

– Herää kysymys, miten ministeri oikein määrittelee ”pienimmän haitan”? Käykö ministeri lainkaan keskustelua oman hallinnonalansa viraston kanssa ja onko hänellä ymmärrystä museoviraston todellisuudesta?

RAZMYARIN mielestä käyty keskustelu kuvastaa hyvin hallituksen toiminnan yleistä ongelmaa.

– Hallituksella ei selkeästi ole ollut tässäkään kysymyksessä mitään suunnitelmaa. Kun ministeri hämmästyy näin oman hallinnonalansa tilanteesta, hän ei selkeästi tiedä mitä vaikutuksia hänen päätöksillään on. Mutta näinhän tämä hallitus toimii: leikataan summittain ilman käsitystä vaikutuksista, hän kuvailee.

– Samalla on aika surkuhupaisaa, että paikkuutalkoisiin kaivatut järjestöt ja vapaaehtoistoimijatkin ovat monin tavoin vaikeuksissa hallituksen leikkausten edessä.

Razmyar kertoo, että esimerkiksi vapaan kulttuurikentän leikkaukset johtavat Taiteen edistämiskeskus Taiken antamien lausuntojen mukaan useiden festivaalien lopettamiseen.

– Ensi kesästä on tulossa hiljainen. Monella paikkakunnalla oman alueen festivaalilla on ollut suuri merkitys. Se on kesän kohokohta ja syy vierailla kauempaakin.

– Siitä olen Laihon ja ministeri Multalan kanssa samaa mieltä, että suljettavilla kohteilla, esimerkiksi Helsingin Seurasaarella, on tärkeä paikka kaupunkilaisten sydämessä ja toivon, että myös Helsingin kaupunki hakee asiaan ratkaisuja.

OPPOSITIOSTA Sari Multalan ja Mia Laihon puheita kommentoi lauantaina myös keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho.

– Kokoomuksesta väläytetään kulttuuripalvelujen pyörittämistä talkoovoimin. Se on yhtä realistinen idea kuin Turun tunnin junan rakentaminen kökkäporukalla, hän sanoo tiedotteessa.

– Vastuuministeri julistaa, että Orpon hallitus ei ole vastuussa museokohteiden sulkemisista, vaan opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Museovirasto. Onhan virkamiesten bussin alle heittäminen erikoista vastuunpakoilua vastuuministeriltä, hän toteaa.

Siika-aho pitää omitusena johtamistapaa, jossa ministeri aloittaa keskustelun leikkauksista oman virastonsa kanssa aivan liian myöhään ja vieläpä julkisuuden välityksellä.

– Kulttuuriministerin olisi pitänyt museoiden rahoitusta leikatessaan keskustella virastonsa kanssa siitä, miten säästöt toimeenpannaan. Ei kai nyt käynyt niin, että ministeri jätti ministeriönsä autopilotille ja syyttää nyt muita siitä, minne on päädytty?