Reipas näkökulma: Kaisa Mäkäräinen tytötteli kanssakilpailijoitaan ja käytti miehistä nimitystä jätkät

Urheilullamme oli kaksi ilopilleriä viikonvaihteessa. Miehet saalistivat neljännen salibandyn maailmanmestaruutensa Prahassa. Laji on maailmalla vielä pieni, mutta nyt se keräsi jo yli 16000 katsojaa finaaliin Suomi–Ruotsi. Kaikkiaan MM-turnaus veti yli 180 000 kiinnostunutta katsojaa. Joten laji on tulossa.

Kaisa Mäkäräinen ampui kahdessa mc-kilvassa kaikki täplät nurin. Näin tuli kaksi voittoa. Mäkäräinen on siinä iässä, että hän päättää vuosi kerrallaan jatkostaan. Hyvä että jatkaa. Haastattelussa hän toi esille uuden näkökulman, kun hän tytötteli kanssakilpailijoitaan. Mieskilpailijoista hän käytti nimeä jätkät. Reipas näkökulma.

***

Nyt on todella suru puserossa Suomen urheilun kahdella kuninkuuslajilla. Yleisurheilu on jo pitkään polkenut laakson pohjaa. Nyt alkaa maastohiihto olla samassa jamassa. Kun viikonvaihteessa tv-selostaja Jussi Eskola arvioi hiihtomme roikkuvan nyrkkeilytermein köysissä, niin se oli vain puolitotuus. Maastohiihtomme on lyöty kanveesiin ja kehätuomari laskee tyrmäyslukuja.

Kauden alun mc-hiihdoissa yksikään suomalainen ole ainoassakaan henkilökohtaisessa lajissa yltänyt podiumille. Krista Pärmäkoski on tällä hetkellä ykkösemme mutta hänenkin paras sijansa on vasta viides. Iivo Niskanen keskeytti Norjassa kolmellakympillä. Eivät riittäneet kunto eikä kantti hävitä. Muut suomalaiset mieshiihtäjät ovat takarivissä.

Suomen taantumustila urheilussa tiedetään ja siitä puhutaan. Tulokset puuttuvat. Niihin syventymättä tällä kertaa kannattaa katsoa Norjaa. Siellä poliittiset päättäjät yhdessä urheiluväen kanssa ovat perustaneet eri osiin maata useita monipuolisia urheilukouluja. Ei vain hiihdolle vaan monia muitakin lajia koskevia.

Mitä tulee Norjan hiihtoon niin Therese Johaug on luku sinänsä. Kooltaan pieni ja kevytrakenteinen latujen liitäjä. Asetti jo ennen dopinginkieltoaan Marit Björgenin kuningatteren aseman vaakalaudelle. Hänen seuranaan on laaja naiskaarti. Missä suomalaiset Kristaa lukuunottamatta ovatkaan. Mieshiihtäjistä puhumattakaan. Todella pitäis tehrä jotain.

***

Urheilu on kiehtovaa ja jännittävää. Nitroa olisi tarvittu kun koriksen Susijengi kohtasi Venäjän ja Bosnia-Herzegovian. Venäjä oli voitettavissa kun johdimme aina loppuhetkiä myöten lähes 20 pisteellä. Mutta sitten Venäjä tuli tasoihin ja voitti 2:lla pisteellä. Balkanilla käydyssä toisessa maaottelussa olimme siinä 20 pisteen tappiolla aina neljänteen jaksoon asti. Mutta sitten tuli Suomi ja vei kamppailun 4 pisteen erolla.

Tosi viihteellisiä ja hermoja koettelevia tapahtumia. Urheilua parhaimmillaan.

***

Vuonna 1938 Gunnar Bärlund otteli New Yorkin Madison Square Gardenissa ruskean pommittajan Joe Louisin kulta-aikoina. Muistaakseni myös Elis Ask on vieraillut tässä hallissa. Nyt on tosi helmi edessä kun ensi lauantaina Eva Wahlström pääsee siellä kehään ottelemaan maailman mestaruudesta Katie Tayloria vastaan. Mannaa Suomen nyrkkeilylle ja nimenomaan naisnyrkkeilyllemme, joka pitää mainettamme yllä.

Riihimäen Cocks on yltänyt suomalaisena joukkueena Euroopan kentille käsipallossa. Mutta kuinka suomalainen tämä joukkue onkaan, kun se koostuu kahdeksan eri maan pelaajista. Tämä sama koskee myös muita lajeja. Jalkapallossa useat seurat ovat hankkineet ulkolaisia pelaajia. Suomen jalkapallossa rahat eivät riitä kunnollisiin pelaajapalkkioihin. Tilastojen mukaan meillä pelaajien keskiansio on 19 000 euroa vuodessa. Maailmalla vastaava luku on jotain aivan muuta.

Mutta mitäs tehdä, kun meillä ei voi pierasta, kun ei ole mitä nielasta.