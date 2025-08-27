Retuutusta ja kiinnikäymistä: lastaan kurittavien vanhempien määrä kasvoi

Lasten kuritusväkivaltaa käytetään yhä melko paljon, selviää Lastensuojelun Keskusliiton teettämästä tutkimuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asenteet kuritusväkivaltaa kohtaan muuttuneet kielteisemmiksi vuosikymmenten ajan, mutta myönteinen kehitys on hidastunut.

Kuritusväkivaltaa lastensa kasvatuksessa kertoo käyttäneensä 41 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 29 prosenttia kertoo tarttuneensa lapseensa kiinni kovakouraisesti tai retuuttaneensa lastaan. Luku on noussut merkittävästi selvityksissä vuodesta 2017, jolloin osuus oli vielä 14 prosenttia.

Hyvin selkeästi fyysiseksi nähdyt väkivallan keinot, kuten tukistaminen, ovat vähentyneet, kertoo Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Laura Holmi STT:lle.

Holmin mukaan esimerkiksi retuuttamista tai kovakouraista tarttumista ei aina mielletä väkivallaksi, ja niiden käyttämisen taustalla voi olla eri syitä.

- Retuuttaminen ja kovakourainen tarttuminen liittyvät jollain tavalla vanhemmuuden keinottomuuteen sekä vanhemman väsymykseen ja uupumukseen joissain tilanteissa, Holmi kertoo.

SELVITYKSESSÄ enemmistö eli 91 prosenttia vastanneista ymmärtää, ettei laki salli lapsen ruumiillista kurittamista, kun taas kaksi prosenttia luulee lain sallivan sen.

Kun kysymys on kuulunut, salliiko laki lapsen ruumiillisen kurittamisen, epätietoisten osuus oli tuoreimmassa kyselyssä seitsemän prosenttia ja vuonna 2021 kahdeksan prosenttia. Vielä vuonna 2012 osuus oli kaksi prosenttia.

Retuuttamista tai kovakouraista tarttumista ei aina mielletä väkivallaksi.

Holmin mukaan 1980-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella oli laajoja kampanjoita tietoisuuden lisäämiseksi kurittamisen laittomuudesta. Viime vuosina kampanjoita ei Holmin mukaan ole ollut yhtä vahvasti.

AMMATTILAISTEN osaamista sekä tunnistamisen ja puuttumisen keinoja on lisättävä, sanoo liitto. Liiton mukaan myös lasten tietoisuutta on lisättävä ja lapsille pitää olla saatavilla tietoa omista oikeuksistaan ja siitä, mistä voi saada apua.

Liitto toteaa, että perheet tarvitsevat matalan kynnyksen apua ja resurssit auttamiseen tulee varmistaa.

Kuritusväkivaltaselvityksen aineiston keruun ja tulokset toteutti Taloustutkimus. Tutkimus toteutettiin internetpaneelikyselyllä Lastensuojelun Keskusliiton toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1 060 henkilöä suomeksi ja 50 henkilöä ruotsiksi. Vastaajista 360 oli lapsiperheitä.

Kohderyhmänä olivat 15-79-vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kysely toteutetaan neljän vuoden välein.

Teksti: STT / Iida Vashko