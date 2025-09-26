Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

26.9.2025 14:22 ・ Päivitetty: 26.9.2025 14:32

Reuters: Lentoyhtiö Lufthansa aikoo ilmoittaa tuhansien työpaikkojen vähentämisestä

Lentoyhtiö Lufthansa aikoo ilmoittaa maanantaina tuhansien työpaikkojen vähentämisestä, kertoo uutistoimisto Reuters.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Reutersin lähteiden mukaan lentoyhtiö aikoo vähentää hallintohenkilöstöään viidenneksellä lähivuosina.

Uutistoimisto perustaa tietonsa vähennyksistä kahteen asiaa lähellä olevaan lähteeseen.

Lufthansa järjestää maanantaina ensimmäisen koko yhtiön kattavan pääomamarkkinapäivän kuuteen vuoteen. Sen uskotaan kertovan irtisanomisista tilaisuudessa.

Lufthansa ei ole kommentoinut Reutersin tietoja.

Kolmannen Reutersille puhuneen lähteen mukaan mahdolliset vähennykset koskisivat koko konsernia. Näin ollen vaikutuksien piirissä olisivat myös muun muassa Lufthansan tytäryhtiöt Eurowin gs ja Swiss International Air Lines.

Sijoittajat ja asiantuntijat ovat kritisoineet Lufthansaa parin viime vuoden aikana yhtiön kyvyttömyydestä leikata kustannuksia ja vahvistaa ydinliiketoimintaa. Konserni antoi viime vuonna kaksi tulosvaroitusta.

Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.

Lufthansa on liikevaihdoltaan Euroopan suurin lentoyhtiö.

