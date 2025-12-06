Mitä ihmettä hallitus on oikein touhunnut 900 päivää?

Eduskuntavaalien alla kokoomus lupasi kansalaisille, että suomalaisiin yrityksiin syntyy 100 000 uutta työpaikkaa ja velkarallille tulee loppu. Mikkel Näkkäläjärvi

Hoitajia ei pitänyt irtisanoa. Perussuomalaisista taas kerrottiin pontevasti, että pienituloisilta leikkaaminen ei heille käy. Kuinkas sitten kävikään?

Suomessa on yli 300 000 työtöntä ja yli 140 000 pitkäaikaistyötöntä. Suomen työttömyysluvut ovat koko Euroopan korkeimpia.

Suomen velkaantumistahti on koko Euroopan nopein. Talouskasvua ei näy eikä kuulu. Sen sijaan Suomi joutuu EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn eli tarkkailuluokan etupulpettiin.

Tavallisten ihmisten luottamus tulevaan horjuu. Moni varautuu säästämällä sukanvarteen pahan päivän varalle. Orpon hallituksen talouspolitiikan kertakaikkinen haaksirikko on vakava asia.

Nykyinen oikeistohallitus on johtanut maata jo 900 päivän ajan. Sen sijaan, että Orpon porukka pyrkisi hoitamaan maan asioita vastuullisesti, keskittyvät he syyttelemään kaikista ongelmista edellistä hallitusta ja lykkäämään vaikeat asiat seuraavalle hallitukselle.

Viime viikkoina on kuultu runsaissa määrin liioittelua ja jopa suoranaista vääristelyä siitä, millaista politiikkaa Marinin hallitus teki. Jos kaikki meni pieleen, niin minkähän takia Orpon hallitus ei ole jo korjannut kaikkea, vaan päinvastoin – Suomea viedään väärään suuntaan.

Mitä ihmettä siellä hallituksessa on 900 päivää oikein touhuttu?

Suomi ei nouse Orpon-Purran hallituksen saksipolitiikalla.

ONNEKSI SUOMELLE ja suomalaisille on olemassa reilumpi vaihtoehto.

SDP:n vaihtoehdossa tavallisille pieni- ja keskituloisille ihmisille jää enemmän rahaa käteen. SDP:n vaihtoehdossa tulonjako on hallitusta oikeudenmukaisempi.

SDP haluaa turvata nopean hoitoonpääsyn ja pitää kiinni ilmasto- ja luontotavoitteista. Tämä toteutetaan siten, että velkaa otetaan vähemmän kuin Orpon hallitus tekee.

SDP esittää mittavaa kasvupakettia, jonka ytimessä on rakennusalan saaminen kasvuun, kasvurahoituksen ja viennin vahvistaminen, vihreiden investointien vauhdittaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen.

SDP laittaisi suitsia EU:n ulkopuoliselle verkkokaupalle ja asettaisi puolustusteollisuudelle kotimaisuusasteen.

Toisin kuin Orpon hallitus, jättäisimme kaikkein hyväosaisimpien ihmisten verohelpotukset tekemättä. Ammattiliittojen jäseniltä emme veisi jäsenmaksujen verovähennysoikeutta.

Tuomme myös uuden mallin aikuiskoulutustueksi ja uudistamme työttömyysturvan suojaosat.

JOTTA SUOMI saadaan jälleen kasvun tielle, on tärkeää palauttaa tavallisten ihmisten luottamus tulevaan.

Julkista taloutta on vahvistettava, mutta se on tehtävä reilulla tavalla. Ilman luottamusta ja tulevaisuudenuskoa ihmiset eivät uskalla kuluttaa ja investoida. Jos ihmisten luottamusta tulevaan saadaan vahvistettua, lähtee myös talous kasvuun.

Suomi ei nouse Orpon-Purran hallituksen saksipolitiikalla. Se on käynyt kuluneen 900 päivän aikana selväksi. Suomelle tarvitaan uusi suunta.