Reuters: Virolainen alus upposi räjähdyksen jälkeen Mustallamerellä – Haavisto: ”Tämä kuvaa tätä sodan karmeutta”

Virolainen rahtialus on uponnut lähellä Odessaa räjähdyksen jälkeen, kertovat monet virolaismediat ja uutistoimisto Reuters. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Alus purjehtii Panaman lipun alla mutta on virolaisomistuksessa. Aluksen omistavan virolaisen Vista Shippingin Agencyn johtajan Igor Ilvesin mukaan alus on voinut osua miinaan. Hän kertoi uutistoimisto Reutersille, että kaksi miehistön jäsentä on löytynyt pelastuslautalta, ja neljä on yhä kateissa.

Kyseinen alus on Helt-rahtialus, joka on rakennettu vuonna 1985. Alus on ollut aiemmin myös suomalaisomistuksessa, jolloin sen nimi on ollut Carisma.

Uutistoimisto BNS:n mukaan Viron ulkoministeriö selvittää tapahtumia.

Virolaisen Postimees-lehden haastattelemien ukrainalaisten viranomaisten mukaan alus olisi voinut joutua myös sukellusveneen upottamaksi.

Postimees kertoo, että aluksen miehistö ei ole ollut virolaisia.

Haavisto: Olemme esittäneet osanottomme

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi eduskunnassa olleensa yhteydessä Viroon asiasta.

- Olen ollut Viron ulkoministeri Eva-Maria Liimetsiin yhteydessä niistä huolestuttavista tiedoista, että virolainen alus Helt olisi Mustallamerellä ajanut miinaan tai siellä olisi tapahtunut räjähdys. Ilmeisesti siellä on merimiehiä kuollut tässä räjähdyksessä, hän sanoo.

Haaviston mukaan Suomi on ilmaissut osanottonsa Virolle.

- Tämä kuvaa tätä sodan karmeutta, että aivan syyttömät siviilit voivat joutua tällaisten tapahtumien uhriksi. Tämä tieto on järkyttävä, että Mustallamerellä on tällainen onnettomuus tapahtunut.