6.9.2025 06:11 ・ Päivitetty: 6.9.2025 06:26

Reuters: Yhdysvallat ei Trumpin mukaan tavoittele vallanvaihtoa Venezuelassa

LEHTIKUVA / AFP PHOTO / VENEZUELAN PRESIDENCY/ JOHNN ZERPA
Venezuelan presidentti Nicolas Maduro.

Yhdysvallat ei tavoittele vallanvaihtoa Venezuelassa, on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanonut uutistoimisto Reutersin mukaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trumpin mukaan Yhdysvallat kuitenkin pitää Venezuelan viime vuoden vaaleja ”lievästi sanottuna kummallisina”.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro peräänkuulutti eilen vuoropuhelua hillitäkseen viime päivinä kasvaneita jännitteitä. Maduro antoi rauhoittelevan lausuntonsa sen jälkeen, kun Trump oli uhannut ampua alas Venezuelan sotilaslentokoneita, jos ne ovat vaaraksi Yhdysvaltain joukoille.

Trump on syyttänyt Maduroa huumeiden ja vaarallisten rikollisten päästämisestä Yhdysvaltoihin. Mediat kertoivat eilen Yhdysvaltojen lähettävän kymmenen F-35-hävittäjää Karibianmerelle osana huumekartellien vastaista taistelua.

-  Mikään niistä erimielisyyksistä, joita meillä on ja on ollut, ei voi johtaa sotilaalliseen konfliktiin, Maduro sanoi Venezuelan kaikilla radio- ja televisiokanavilla lähetetyssä viestissä eilen.

Maduron mukaan Venezuela on aina ollut halukas osallistumaan vuoropuheluun.

-  Mutta vaadimme kunnioitusta, hän jatkoi.

MADURO oli aiemmin tällä viikolla sanonut, että Venezuela puolustautuu, jos Yhdysvallat aloittaa sotatoimet. Hän sanoi maansa värvänneen miliisijoukkoihinsa ja reserviinsä miljoonia vapaaehtoisia maanpuolustukseen. Värvätyt naiset ja miehet ”ovat valmiina” mahdollisiin puolustustoimiin tarvittaessa, Maduro oli sanonut paikallisten medioiden mukaan.

Maduro on sanonut, että Venezuela on tätä nykyä maa, joka itse taistelee huumekauppaa vastaan.

Yhdysvaltain joukot tuhosivat tiistaina Karibialla aluksen, joka Trumpin hallinnon mukaan kuului Tren de Aragua -huumekartellille. Tulituksessa kuoli 11 ihmistä. Trumpin hallinnon mukaan kyseisellä kartellilla on kytköksiä Maduroon.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 9.26.

