Riikka Purra kokoomuksen Nato-tukikohta-avauksesta: ”Tällä hetkellä me toivomme turvatakuita”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan Suomen on määrätietoisesti edistettävä ratkaisua, jossa Suomeen voitaisiin sijoittaa Naton pysyviä monikansallisia toimintoja, kuten alueellinen komentokeskus tai arktisen alueen osaamiskeskus.

– Kysynkin: Onko meillä vahva kansallinen tahtotila Nato-tukikohdan ja pysyvien Nato-joukkojen saamiseksi Suomeen? Jos ei ole, se on muodostettava viipymättä, Mykkänen sanoi tällä viikolla eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi kokoomuksen avausta eilen Demokraatille. Lue Lindtmanin näkemys tästä linkistä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi ajatuksensa kokoomuksen esilletuloon tänään.

– Niin kuin ennen Nato-päätöksen tekemistä kovasti eri puolilla korostettiin, Suomi lähtee hakemaan Nato-jäsenyyttä erityisesti saadakseen turvatakuut. Tämä on se oleellisin seikka. Silloin tukikohtiin suhtauduttiin sillä tavalla, että kaikki tietävät, että niitä ei ole ilmaisessa jaossa, vaan niitä yleensä joutuu aika paljon vaatimaan ja tekemään töitä sen eteen. Siitä huolimattakaan niitä ei välttämättä ole saatavilla. Suomi ei ole vielä Naton jäsen. Odotamme, että se toivottavasti mahdollisimman pian loppuvuoden aikana tapahtuu. Tällä hetkellä me toivomme turvatakuita. Keskustelu tukikohdista on tähän nähden toissijaista, Purra sanoo.