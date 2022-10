Riikka Purralta hurja syytös eduskunnassa – ministeri häkeltyi: ”Hämmästelen”

Eduskunnan kyselytunnin alkupuoli kului torstaina jengirikollisuuden ja maahanmuuton teemoja penkoen, kun perussuomalaiset nosti kysymykset tapetille. Rane Aunimo Demokraatti

Erikoinen tilanne syntyi, kun perussuomalaisten Riikka Purra käytti puheenvuoron.

”Maahanmuutto aiheuttaa kaduilla, kouluissa, nuorten parissa jatkuvasti sellaisia ongelmia, jotka eivät tule julkisuuteen. Niistä keskustellaan ehkä asuinalueiden omissa Facebook-ryhmissä, mutta ei täällä. Ja miksi? Yksi syy siihen on se, että te olette nimenomaan kannustaneet ihmisiä olemaan kertomatta maahanmuuton ongelmista. Te olette syyttäneet ihmisiä rasisteiksi esimerkiksi kun he tuovat näitä ongelmia esille”, Purra väitti.

Moni ministereistä pyöritteli päätään Purran puheenvuoron aikana ja tuntui ihmettelevän, mistä on kyse. Lopuksi Purra vielä kysyi, miten ”te aiotte pelastaa Suomen palavilta autoilta”.

Sisämininisteri Krista Mikkonen (vihr.) koetti vastata Purran omalaatuisiin väitteisiin.

”Hämmästelen kyllä nyt edustaja Purran väitettä siitä, että… en tiedä keneen viittaatte, meihin kollektiivisesti hallituksena vai minuun siitä, että jollain tavalla olisimme sanoneet, että jos joutuu rikoksen kohteeksi, niin sitä asiaa ei pidä viedä käsittelyyn. Totta kai, se on ihan selvä asia, pidän tätä kyllä äärimmäisen kummastuttavana väitteenä. On selvä, että se on meidän yhteinen huolemme, että me varmistamme, että Suomessa on jokaisella turvallista ja jos joutuu rikoksen kohteeksi, niin että asiat tulevat selvitetyksi.”

Siksi tämä hallitus on panostanut muun muassa poliisien määrärahojen riittävyyteen, ministeri painotti.

”Me olemme puuttuneet näihin asioihin ja me haluamme puuttua myös niihin juurisyihin.”