Elokuva

16.9.2025 13:13 ・ Päivitetty: 16.9.2025 13:13

”Riippumattoman elokuvan kummisetä” Robert Redford on kuollut

LEHTIKUVA / AFP / VALERY HACHE
Robert Redford Cannesin elokuvajuhlien punaisella matolla toukokuussa 2013.

Elokuvalegenda Robert Redford on kuollut varhain aamulla kotonaan Yhdysvaltain Utahissa 89-vuotiaana. Asiasta kertoo ainakin New York Times, joka on saanut tiedon pr-yhtiön johtajalta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lehti kertoo, että pr-yhtiön lausunnon mukaan Redford kuoli nukkuessaan. Varsinaista kuolinsyytä siinä ei mainita.

Redford tunnetaan muun muassa elokuvista Presidentin miehet, Puhallus ja Butch ja Kid – auringonlaskun ratsastajat. Näyttelijän työn ohessa hän teki menestyksekkään uran ohjaajana.

Lisäksi Redford perusti riippumattomia elokuvataiteen toimijoita tukevan Sundance Instituten. Hän otti myös aktiivisesti kantaa ympäristönsuojelun puolesta.

REDFORD palkittiin vuonna 1981 parhaan ohjauksen Oscar-palkinnolla esikoisohjauksestaan Tavallisia ihmisiä, joka sai yhteensä neljä Oscar-palkintoa. Hän pokkasi urallaan lukuisia muitakin palkintoja.

Vuonna 2014 Time-lehti listasi Redfordin maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon ja kutsui häntä ”riippumattoman elokuvan kummisedäksi”.

Vuonna 2002 Redford sai elämäntyöstään kunnia-Oscarin.

Redford syntyi Kalifornian Santa Monicassa. Hän täytti 89 vuotta elokuussa.

