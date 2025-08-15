Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.8.2025 12:49 ・ Päivitetty: 15.8.2025 12:49

”Rikkoo kansainvälistä oikeutta” – Valtonen kommentoi Israelin suunnitelmaa rakentaa tuhansia asuntoja Länsirannalle

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi Israelin suunnitelmia X:ssä.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo viestipalvelu X:ssä, että Israelin tulisi pidättäytyä suunnitelmasta rakentaa tuhansia uusia asuntoja miehitetylle Länsirannalle.

Valtosen mukaan suunnitelma asuntojen rakentamisesta rikkoo kansainvälistä oikeutta ja heikentää mahdollisuuksia perustaa elinkelpoinen Palestiinan valtio.

Aiemmin muun muassa Euroopan unionin ulkosuhteista vastaava Kaja Kallas kehotti Israelia luopumaan suunnitelmasta. Myös Israelin keskeisiin tukijoihin kuulunut Saksa on ilmaissut vastustavansa suunnitelmaa.

