Rikosepäily koveni: Anteeksi Pekka -keräys huijasikin oletettua useampia

Alkuvuonna huomiota herättäneeseen Anteeksi Pekka -hyväntekeväisyyskampanjaan lahjoitti rahaa noin 650 ihmistä, kertoo tutkinnanjohtaja Juha Pirkkalainen Hämeen poliisilaitokselta STT:lle. Aiemmin poliisi kertoi, että lahjoittaneita olisi ollut noin 300.

Asiaa tutkittiin aiemmin epäiltynä petoksena. Pirkkalaisen mukaan poliisi epäilee nyt törkeästä petoksesta kolmea ihmistä, joista yhden epäillään keksineen tarinan koulukiusatusta ”Pekasta”.

Lapsiperheille apua välittävä Apuna ry -järjestö jakoi runsaasti huomiota saaneen Pekan tarinan sosiaalisessa mediassa.

Pirkkalaisen mukaan epäillyn petoksen rikoshyöty on ollut jonkin verran alle 20 000 euroa. Osa summasta on saatu takavarikoitua.

- Olen käsittänyt, että tässä on ihan puhtaasti taloudellinen motiivi, Pirkkalainen sanoo.

Kaikkia rahoja ei ole saatu takaisin.

- Raha on melkeinpä mennyt sitä mukaa, kun sitä on tullut.

Pirkkalaisen mukaan esitutkinta valmistunee syys-lokakuussa.

HUIJAUKSEKSI osoittautuneen tarinan uskoi ja nosti sosiaalisessa mediassa esiin Apuna ry -järjestö. Sitä Helsingin poliisi epäilee rahankeräysrikoksesta.

Poliisin mukaan Pekan perheen tilanteesta kerrottiin Facebook-ryhmässä, jonka ylläpitäjällä ei ole ollut voimassa olevaa rahankeräyslupaa eikä pienkeräysilmoitusta ollut tehty.

Helsingin poliisista kerrotaan, että tämän tapauksen esitutkinta on kesken, eikä siitä ole uutta kerrottavaa.

Apuna ry:n sittemmin poistetun päivityksen mukaan Pekkaa koulukiusattiin ja hän teki lopulta itsemurhan. Järjestö julkaisi päivityksessä myös saamiaan kiitosviestejä, joiden kerrottiin olevan Pekalta. Yhdessä viestissä Pekka kertoo isänsä tulevista hautajaisista.

Pekan äitinä esiintynyt henkilö pyysi rahallista apua muun muassa Pekan rikottuihin silmälaseihin.

Pirkkalaisen mukaan hänellä ei ole tietoa, että petoksesta epäillyt olisivat yrittäneet huijata muita järjestöjä.

Helsingin poliisilla on ollut myös aikaisemmin esitutkinnassa Apuna ry:tä koskeva epäilty rahankeräysrikos, joka siirtyi syyttäjälle syyteharkintaan. Asiassa tehtiin poliisin mukaan kuitenkin päätös syyttämättä jättämisestä.

Teksti: STT / Heli Laakkonen