17.12.2025 12:24 ・ Päivitetty: 17.12.2025 12:24
Rikosseuraamuslaitos: Vankiloihin tarvitaan satoja uusia vartijoita
Rikosseuraamuslaitos (Rise) haluaa lisää ammattitaitoisia vartijoita, koska vankimäärä Suomen vankiloissa on kasvanut viime vuosina ja kasvun ennakoidaan jatkuvan.
Tämän vuoksi rikosseuraamusalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen lisätään joustavuutta. Ensi lukuvuodesta alkaen opintoja suoritetaan aiempaa enemmän verkossa ja työssäoppimisen merkitystä korostetaan. Lähiopiskelu koulutuskeskuksessa Vantaalla vähenee hieman aiemmasta.
Rise esittää, että tutkintokoulutukseen avattaisiin oma väylä heille, jotka ovat jo vartijan määräaikaisessa virkasuhteessa. He voisivat entistä paremmin suorittaa opintoja omalla työpaikallaan vankilassa.
Tämä mahdollistettaisiin opintojen viemisellä verkkoon ja kokemuksen hyväksi lukemisella sekä osaamisen osoittavia näyttöjä kehittämällä.
- On tärkeää, että koulutuksen kehittäminen tukee sekä alan osaamistarpeita että opiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita. Joustavammat opintopolut, verkko-opintojen lisääminen ja aiemman osaamisen parempi tunnistaminen ovat oikeansuuntaisia ratkaisuja, sanoo Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yksikönpäällikkö Johanna Huusko tiedotteessa.
KOULUTUSUUDISTUKSEN valmistelussa on arvioitu vuonna 2022, että Rise tarvitsee 400 uutta työntekijää vuoteen 2027 mennessä, heistä suurin osa vartijoita. Toiminnan tason nostaminen lainsäädännön vaatimusten edellyttämälle tasolle vuoteen 2027 mennessä edellyttäisi arvion mukaan vielä merkittävästi suurempaa henkilöstömäärää.
Syynä tarpeelle on sekä uudet vankipaikat että työntekijöiden eläköityminen ja alanvaihto.
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on Suomen ainoa oppilaitos, jossa voi opiskella rikosseuraamusalan perustutkinnon. Kasvavan vartijatarpeen vuoksi vuosittaista sisäänottomäärää on nostettu 120 opiskelijasta 160 opiskelijaan.
