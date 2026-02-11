Rikosuhriavun tarve kasvoi Suomessa

Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärä kasvoi viime vuonna. Palveluun otti yhteyttä 31300 ihmistä, 500 enemmän kuin edellisvuonna. Demokraatti Demokraatti

Rikosten uhreille ja heidän läheisilleen neuvontapalveluja tuottavan Rikun saamista yhteydenotoista suurin osa, 6700 tapausta, koski lähisuhdeväkivaltaa. Seksuaalirikoksista neuvoja kysyttiin 4600 ja omaisuusrikoksista 3800 kertaa.

Henkirikoksista tai niiden yrityksistä tuli viime vuonna kyselyitä selvästi aiempaa enemmän.

SUURI OSA asiakkaista päätyy palveluihin poliisin ohjaamina. Poliisin kautta tulleiden yhteydenottojen määrä nousi viime vuonna yli sadoilla tapauksilla, ja palvelu ruuhkautui välillä ajoittaisesti, Riku kertoo.

Palvelun asiakkaista 76 prosenttia oli naisia. Rikuun saa yhteyden verkkochatin kautta tai puhelimitse, ja sillä on myös fyysisiä palvelupisteitä eri puolilla Suomea.

Riku saa rahoituksensa oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tukivaroista. Vuonna 1994 aloittanutta päivystystä ylläpitävät Suomen Punainen Risti, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveys ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ja Kirkkohallitus.