Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

11.2.2026 06:19 ・ Päivitetty: 11.2.2026 06:19

Rikosuhriavun tarve kasvoi Suomessa

iStock
Poliisi ohjaa yhä useammin asiakkaita Rikun neuvontapalveluihin, koska tukea saa sen kautta usein nopeammin kuin virallisista kanavista.

Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärä kasvoi viime vuonna. Palveluun otti yhteyttä 31300 ihmistä, 500 enemmän kuin edellisvuonna.

Demokraatti

Demokraatti

Rikosten uhreille ja heidän läheisilleen neuvontapalveluja tuottavan Rikun saamista yhteydenotoista suurin osa, 6700 tapausta, koski lähisuhdeväkivaltaa. Seksuaalirikoksista neuvoja kysyttiin 4600 ja omaisuusrikoksista 3800 kertaa.

Henkirikoksista tai niiden yrityksistä tuli viime vuonna kyselyitä selvästi aiempaa enemmän.

SUURI OSA asiakkaista päätyy palveluihin poliisin ohjaamina. Poliisin kautta tulleiden yhteydenottojen määrä nousi viime vuonna yli sadoilla tapauksilla, ja palvelu ruuhkautui välillä ajoittaisesti, Riku kertoo.

Palvelun asiakkaista 76 prosenttia oli naisia. Rikuun saa yhteyden verkkochatin kautta tai puhelimitse, ja sillä on myös fyysisiä palvelupisteitä eri puolilla Suomea.

Riku saa rahoituksensa oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tukivaroista. Vuonna 1994 aloittanutta päivystystä ylläpitävät Suomen Punainen Risti, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveys ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ja Kirkkohallitus.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
10.2.2026
Stubb maailmanpolitiikan ruuhkavuodesta: Rauhallisempi olo minulla nyt on kuin pääministerinä
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
10.2.2026
Professori: Stalinin suomalaisuhrit ansaitsevat fyysisen muistomerkin
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.2.2026
Arvio: Näin yritysjätit liittoutuivat sotateollisuuden kanssa – uutuusteos ei kaihda moraalisia kysymyksiä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU