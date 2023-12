Risikko: ”Nyt tuli raja vastaan” – eduskunta kääntyy poliisin puoleen, suojapleksejäkin harkitaan

Eduskunnan täysistuntosalien lehtereillä on nähty lyhyen ajan sisällä kaksi yllättävää mielenosoitusta. Toinen liittyi Gazan tilanteeseen ja viime tiistaisessa mielenilmauksessa keskiössä olivat hallituksen tekemät leikkaukset.

Tiistain mielenilmauksessa poikkeuksellista oli se, että eduskunnan lehteriltä heitettiin jotakin alas. Kyse oli leikkirahasta.

Eduskunnan lainsäädäntötyö on keskeytynyt mielenilmausten vuoksi, joskin eduskunnan turvahenkilöt ovat varsin nopeasti poistaneet mielenilmaisijat paikalta.

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) kertoo Demokraatille ottaneensa tiistain tapahtumat esille eduskunnan puhemiesneuvostossa keskiviikkona johtamassaaan kokouksessa. Siellä hän kertasi ensinnä sen, mitä toimia Gazaan liittyvä mielenosoitus jo aiheutti eduskunnassa.

Risikko kertoo, että tuolloin lehterin etummaisilta penkeiltä evättiin istuminen. Myöskään laukkuja ei voi enää viedä lehterille. Lisäksi eduskunnan turvatekniikkaa on vahvistettu, mistä saataneen Risikon mukaan enemmän tietoa ensi viikolla, kun hänen johtamansa eduskunnan parlamentaarinen kokonaisturvallisuusryhmä on kokoontunut tiistaina. Ryhmän kokouksesta oli sovittu jo aiemmin ja samainen ryhmä toimi jo ainakin viime kaudella. Tiistain kokouksessa on mukana myös eduskunnan turvallisuusyksikön väkeä.