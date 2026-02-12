Risto Murto: Eläkeleikkauksista puhutaan liian lyhytnäköisesti

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto ihmettelee eläkejärjestelmästä ja sen tuomista valtiontalouden paikkauskeinoista noussutta keskustelua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Julkinen keskustelu käydään siitä, mistä kaikesta voisi leikata. Eläkejärjestelmän näkökulmasta mennään hyvin lyhytkatseiseen keskusteluun. Se on ymmärrettävää, mutta eläkejärjestelmän luonteeseen nähden hyvin vierasta, hän sanoi Varman tilinpäätösinfossa torstaina.

Murto on huolissaan siitä, että julkisen talouden tila on läikkymässä eläkejärjestelmään. Hänestä tämä näkyy muun muassa siten, että julkisen sektorin eläke-etuja käsitellään työeläke-etujen kanssa yhtenä kokonaisuutena.

- Jos korvausasteita siitä, kuinka hyvää eläkettä saamme, alettaisiin leikata, joutuisimme keskustelemaan siitä, mikä täydentää (leikkauksia).

Hän sanoi STT:lle tarkoittaneensa viime kuukausina käytyä keskustelua, jossa talouspoliittisissa arvioissa ja ekonomistipuheenvuoroissa on pohdittu eläke-etujen tasoa ja mahdollisia sopeutustoimia osana julkisen talouden tasapainottamista.

Tuorein keskusteltu lähti liikkeelle Talouspoliittisen arviointineuvoston raportista. Neuvosto peräänkuulutti eläke-etuuksien kriittistä tarkastelua muiden etuuksien rinnalla.

VARMA kertoi torstaina viime vuoden tuloksestaan. Yhtiö luonnehtii vuotta sijoitusvuotena hyväksi, vaikka maailma oli hyvin levoton.

Murron mukaan geopolitiikkaan liittyviä epävarmuustekijöitä oli paljon, mutta lopulta esimerkiksi Yhdysvaltojen asettamien tuontitullien vaikutukset markkinoiden kehitykseen jäivät vähäisiksi. Oleellista hänestä näytti olevan, ettei syttynyt todellista kauppasotaa.

Varman sijoitukset tuottivat viime vuonna 7,5 prosenttia eli noin 4,8 miljardia euroa. Eläkeyhtiön sijoitusten arvo oli vuoden lopussa 68,3 miljardia euroa.

Suomalaisten osakkeiden tuotto oli Murron mukaan ilahduttavan hyvä muutamien vaisujen vuosien jälkeen. Helsingin pörssin historiallisen hyvä vuosi nosti suomalaiset osakkeet Varman sijoitussalkun parhaiten tuottaneeksi omaisuusluokaksi.

Varman sijoituksista noteeratut osakkeet tuottivat 16,4 prosenttia. Kaikkien osakesijoitusten tuotto oli 10,6 prosenttia ja kotimaisten osakkeiden 36,2 prosenttia.

Kiinteistösijoitusten tuotto kasvoi prosentin. Tiistaina kerrottiin, että Varma myy Lumo Kodeille 60 asuinkiinteistöä, joissa on liki 4 800 asuntoa. Varmasta tulee merkittävä asuntosijoitusyhtiö Kojamon osakkeenomistaja.

Teksti: STT / Saila Kiuttu