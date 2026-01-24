RKP haluaa kokeilun kokonaiskoulupäivästä – Adlercreutz: ”Lisääntynyt hyvinvointi vahvistaa myös oppimistuloksia”

RKP haluaa käynnistää alueellisen kokeilun kokonaiskoulupäivästä, RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz kertoo. Demokraatti Demokraatti

Opetusministeri muistuttaa, että tutkimusten mukaan Suomessa on lapsia, jotka voivat huonosti, eivätkä jaksa opiskella kokonaista koulupäivää. Joulukuisen Move!-mittauksen mukaan lapset ja nuoret myös liikkuvat liian vähän. Erityisesti harvaan asutuilla alueilla lasten ja nuorten tulokset fyysisen toimintakyvyn osalta ovat keskimäärin heikompia.

– Kokonaiskoulupäivä tarkoittaa sitä, että koulun yhteydessä järjestetään oppilaille mielekästä harrastustoimintaa ja että kuljetukset sovitetaan sen mukaisesti. Tämä edistää yhteenkuuluvuutta, ehkäisee kiusaamista ja lisää liikkumista, aiheesta Educa-messuilla puhunut Anders Adlercreutz sanoo tiedotteessa.

Adlercreutzin mukaan kouluissa on jo nyt jonkin verran toimintaa, kuten iltapäiväkerhoja ja harrastamisen Suomen malli, mutta kunnat järjestävät toimintaa hyvin eri tavoin. Harrastusmahdollisuuksien saatavuus vaihtelee asuinpaikan mukaan, hän sanoo.

– Koulu on instituutio, joka kokoaa yhteen kaikki lapset ja nuoret. Haluan tehdä aloitteen kokeilusta kokonaiskoulupäivästä, jossa eri toimintamuodot koordinoidaan paremmin lapsen näkökulmasta ja osana koulupäivää.

Kaikki tämä parantaa keskittymiskykyä koulupäivän aikana

ADLERCREUTZIN Adlercreutzin mukaan koulukuljetukset vaikeuttavat tällä hetkellä erityisesti harvaan asutuilla alueilla monien oppilaiden jäämistä ohjattuun toimintaan koulupäivän jälkeen. Tarvitaan yhteistyötä koulun, harrastustoiminnan ja koulukuljetusten välillä, jotta lapsien ei tarvitse lähteä kotiin heti koulupäivän jälkeen.

– Kokonaiskoulupäivä tarjoaa mahdollisuuden mielekkääseen toimintaan yhdessä luokkakavereiden kanssa – niin ettei lasten ja nuorten tarvitse istua yksin kotona selaamassa puhelinta.

– Lisääntynyt hyvinvointi vahvistaa myös oppimistuloksia. Riittävä liikunta, turvalliset aikuiset, yhteisöllisyys oppilaiden kesken ja tuttu kouluympäristö – kaikki tämä parantaa keskittymiskykyä koulupäivän aikana, Adlercreutz sanoo.