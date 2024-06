RKP löi gallupit, Henrikssonille ja Biaudet’lle kelpo äänipotit – näin Biaudet ruotii kentän suhtautumista hallitukseen

Ruotsalainen kansanpuolue on saamassa jälleen mepin europarlamenttiin. Puolue löi gallupit ja nykyinen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson suuntaa Brysseliin. Johannes Ijäs Demokraatti

RKP:ssä oli laskettu, että ennakkoäänistä pitäisi tulla meppipaikan varmistamiseksi 5,3 prosentin kannatus. Tulos oli muutaman prosenttiyksikön kymmenyksen parempi. Varsinaisen tuloksen pitäisi olla 6 prosentin päälle, mikä on toteutumassa.

RKP:n puoluesihteeri Fredrik Guseff kertoo, että puolue sai noin 10 000 ennakkoääntä enemmän kuin edellisissä eurovaaleissa. Hän arvioi, että tulos nousee yli 6 prosentin. Hän toteaa, että on normaalia, että RKP:n äänestysaktiivisuutta ei saada gallupeissa kiinni.

Demokraatin RKP:n vaalivalvojaisissa haastattelema puheenjohtaja Henriksson on luonnollisesti tyytyväinen ja helpottunut.

– Näin pitkällä ollaan nyt ja hyvältä näyttää. Olen suunnattoman onnellinen tästä, Anna-Maja Henriksson sanoi vielä hieman varovaisesti ääntenlaskennan ollessa kesken.

Henriksson sanoo, että aina on sama asia, että gallupit eivät saa kiinni RKP:n kannatusta. Henriksson toteaakin vaaliväittelystä toiseen toistaneensa, että hän ei usko RKP:n osalta gallupeihin.

HENRIKSSON jättää piakkoin Orpon hallituksen. Hän vaikuttaa olevan tyytyväinen siihen, että vaikeista päätöksistä on selvitty.

– Se on sanottava tietysti, että eihän tämä helppo vuosi ole ollut, ei minulle eikä RKP:lle, mutta samalla me olemme näyttäneet, että meihin voi luottaa. Me olemme myös näyttäneet, että me kannamme vastuuta. Ihan henkilökohtaisesti näen, että tuntuu hyvältä antaa puheenjohtajan kapula eteenpäin seuraajalleni, koska itse olen ollut niin pitkään siinä. Nyt on jonkun toisen vuoro vetää se kaikkein raskain kuorma eteenpäin. Olen suunnattoman tyytyväinen nyt siihen, että saan lopettaa puheenjohtajakauteni tällaiseen vaalivoittoon.

Henriksson ei aio kertoa, ketä hän kannattaa seuraavaksi puheenjohtajaksi.

HENRIKSSON näyttää voittavan kirkkaasti tiukimman kilpailijansa meppipaikasta, kansanedustaja Eva Biaudet’n. Tosin Biaudet on myös saamassa suhteellisen hyvän potin ääniä. Henriksson ei lähde pohtimaan, kertooko hänen ja Biaudet’n saamat isot äänimäärät linjaeroista RKP:n kentällä.

Henriksson sanoo Biaudet’n tehneen hienon kampanjan.

– Olen hyvin kiitollinen hänelle myös siitä kaikesta työstä, mitä hän on tehnyt. Politiikka on joukkelaji. Tässä tuloksena on se, että meidän koko joukkue on tässä voittajana.

Eva Biaudet kuvaa omaa kampanjaansa parhaaksi, mitä hän on vaaleissa tehnyt.

Biaudet kokee, että kritiikki RKP:n nykyistä hallitusyhteistyötä kohtaan on ollut todella kovaa ja hyvin laajaa.

– Se ei muutu. Päinvastoin olen kokenut, että en todellakaan ole yksin.

Hänen mukaansa kritiikkiä RKP:n kentällä ei ole vain Helsingissä vaan myös Pohjanmaalla ja eri puolilla Suomea.

– Tämä keskustelu on tietenkin sellainen, mitä meidän pitää käsitellä ihan erikseen.

DEMOKRAATTI kysyi Biaudet’lta myös, kokeeko hän, että hyvän eurovaalien äänipotin pitäisi näkyä hänen asemassaan puolueessa.

Hän toteaa olevansa puoluevaltuuston puheenjohtaja ja istuvansa sitä kautta puoluehallituksessa.

– Minun mielestäni se on tosi hyvä paikka.

– En ole ajatellut havitella mitään ministerinpaikkaa tästä hallituksesta. Ei todellakaan. En haluaisi, vaikka tarjottaisiin.

Eva Biaudet vastusti aikoinaan jo kutsua nykyhallituksen synnyttäneisiin hallitusneuvotteluihinkin.

Pitäisikö RKP:n jättää hallitus?

– Minun mielestäni tämä on väärä hallitus. Minun kantani ei ole muuttunut. Minä koen, että politiikka on niin ristiriidassa meidän arvojemme kanssa, että en ole muuttanut kantaani.

Toisaalta Biaudet ajattelee, ettei joka päivä kannata hakata päätään seinään. Hän pyrkii hallituspuolueessa omalta osaltaan vaikuttamaan päätöksiin. Hän on myös ilmoittanut, että esimerkiksi tietyissä ihmisoikeuskysymyksissä hän ei myötävaikuta päätöksiin.

– Ehkä laiha lohtu, mutta kuitenkin.