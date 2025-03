RKP:n Eva Biaudet lipeää jatkuvasti hallitusrintamasta – PS:n Mäkelä: ”Ei tuosta jaksa joka kerta erikseen käydä käkättämään”

Hallituspuolue RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet äänesti viime perjantaina eduskunnan täysistunnossa jälleen hallituksen esitystä vastaan, kun eduskunta äänesti ulkomaalaislain muuttamisesta. Lakimuutoksella hallitus haluaa tehostaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden maasta poistamista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallituksen esitystä vastaan äänestäminen ei ollut Biaudet’lle suinkaan ensimmäinen kerta, sillä hän toimi samoin muun muassa viime vuoden heinäkuun käännytyslakiäänestyksessä.

Biaudet on herättänyt huomiota myös äänestämällä tyhjää valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ja elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) luottamusäänestyksissä.

Hallituksen esityksiä vastaan äänestämistä ei ole hallituspuolueissa yleensä katsottu hyvällä, ja esimerkiksi joulukuussa kaksi kokoomuksen kansanedustajaa sai ryhmältään varoituksen, kun he äänestivät hallituksen esitystä vastaan sairaalaverkon leikkauksia koskeneessa äänestyksessä.

Biaudet’n perjantainen äänestyskäyttäytyminen ei kuitenkaan herättänyt reaktioita sen enempää hänen omassa ryhmässään kuin hallituskumppaneissakaan.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Otto Anderssonin mukaan Biaudet ei ole saamassa sanktioita perjantaisesta äänestyskäyttäytymisestään.

Andersson ei halua avata asiasta eduskuntaryhmässä käytyjä keskusteluja eikä sitä, miksi kokoomuksen ryhmässä hallituksen esitystä vastaan äänestäneet edustajat saavat varoituksen, mutta ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä Biaudet selviää sanktioitta.

- En lähde spekuloimaan. Jokainen ryhmäpuheenjohtaja vastaa oman ryhmänsä puolesta, Andersson sanoi STT:lle.

Andersson ei kommentoi myöskään sitä, onko Biaudet’n äänestyskäyttäytymisen hiljaisesta hyväksymisestä sovittu hallituspuolueiden kesken eikä sitä, pyrkiikö RKP Biaudet’n äänestyskäyttäytymisen hyväksymisellä pitämään edes jotenkin kiinni perinteisestä liberaalipuolueen imagostaan, joka on kärsinyt pahoja kolhuja hallitusyhteistyössä perussuomalaisten kanssa.

MYÖSKÄÄN Biaudet ei lähde avaamaan hänen äänestyskäyttäytymisestään oman eduskuntaryhmän sisällä käytyjä keskusteluja.

- Ulkomaalaislain perjantain äänestys on osa sitä hallitusohjelman turvapaikanhakijoihin ja ulkomaalaisiin kohdistuvaa lainsäädäntöpakettia, jota en ole valmis hyväksymään. Tämä on ollut tiedossa hallitusneuvotteluista lähtien. Ryhmäni on tietysti tästä hyvin tietoinen, Biaudet viestitti STT:lle New Yorkista, missä hän osallistuu YK:n naisten asemaa koskevaan kokoukseen.

New Yorkin -matkansa takia Biaudet ei pääse osallistumaan sisäministeri Mari Rantasen (ps.) luottamuksesta keskiviikkona järjestettävään äänestykseen.

Biaudet pitää pakolaiskiintiön valmistelun yhteydessä syntynyttä tilannetta erittäin vakavana, kun luottamusta hallituksen syrjimättömään päätöksentekoon on horjutettu.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on katsonut kannanotossaan, että pakolaiskiintiön valmistelussa on ollut syrjintää ja että sisäministeriön poliittinen johto on pyrkinyt suosimaan kristittyjä pakolaisia muslimimaista tulevien kustannuksella.

- Tämä tilanne on vielä vakavampi kuin edelliset syrjiviä puheita koskevat luottamusäänestykset, koska nyt on kyseessä ministerin syrjivä päätöksenteko ja -valmistelu, Biaudet kirjoittaa.

- Syrjivät ja rasistiset puheet somessa ovat jo sinänsä täysin sopimattomia, mutta syrjivä päätöksenteko ja päätösten valmistelu ovat jo aivan eri asia eivätkä tietysti mahdu lähellekään rasismin vastaista nollatoleranssia, Biaudet jatkaa viitaten hallituksen julistamaan nollatoleranssiin rasismille.

Biaudet’n mukaan eduskuntaryhmän vaihtaminen esimerkiksi vihreisiin ei ole hänen agendallaan, vaikka hän toistuvasti onkin ollut sukset ristissä hallituksen kanssa.

- Olen RKP:n perinteisellä linjalla, ja ohjelmiemme mukaisesti, Biaudet painottaa.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän mukaan perussuomalaisissa on jo väsytty puuttumaan Biaudet’n äänestyskäyttäytymiseen.

- Ei tuosta jaksa joka kerta erikseen käydä käkättämään. Se on RKP:n oma häpeä, jos he sallivat yhden jäsenen toimia tuolla tavalla. Se ei edistä mitään, jos me käymme siitä joka kerta erikseen valittamaan, Mäkelä sanoi STT:lle.

Vaikka Mäkelä ei Biaudet’n toimintaa hyväksy, ei hän lähde neuvomaan ruotsalaista eduskuntaryhmää, miten sen pitäisi Biaudet’n kanssa menetellä.

- En lähde RKP:tä tässä asiassa ohjeistamaan, mutta onhan tällainen aika tavatonta toimintaa hallituspuolueelta. Tällainen toiminta ei ole hyväksi hallituksen yhteistyö- ja yhteistoimintakyvylle, Mäkelä muotoilee.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajan Peter Östmanin mukaan Biaudet’n äänestyskäyttäytyminen on ollut esillä hallituspuolueiden ryhmänjohtajien kokouksessa, kun ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja on informoinut kollegojaan Biaudet’n äänestysratkaisuista.

Östmanin mukaan ryhmänjohtajat ovat jo tottuneet siihen, että Biaudet saattaa äänestää hallituksen esityksiä vastaan maahanmuuttoon ja pakolaisiin liittyvissä asioissa.

- Ehkä nämä kysymykset on luokiteltu Biaudet’n kohdalla omantunnon kysymyksiksi vähän niin kuin meillä alkoholipolitiikka, Östman sanoi STT:lle.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen ei suostunut kommentoimaan Biaudet’n toimintaa STT:lle. Joulukuussa Marttinen piti Markku Eestilän (kok.) ja Juha Hännisen (kok.) toimintaa vakavana rikkeenä, kun he sairaalaverkkoäänestyksessä äänestivät hallituksen esitystä vastaan.

Tuomas Savonen / STT