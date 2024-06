RKP:n johtoon siirtynyt Anders Adlercreutz esitti perussuomalaisille toiveen – “En ole kuullut sieltä sellaisia signaaleja”

RKP:n puheenjohtajaksi suurella enemmistöllä valittu eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz kertoo nauttivansa vastakkainasettelusta. Adlercreutz tunnustautuu keskustelijaksi, joka on mielellään myös eri mieltä. Simo Alastalo Demokraatti

Hallituskumppani perussuomalaisten parissa on jo etukäteen pelätty, että puolueensa arvoliberaalia siipeä edustava Adlercreutz on uhka hallituksen pystyssä pysymiselle.

Adlercreutz on vakuuttanut, ettei hän ole kaatamassa Petteri Orpon (kok.) hallitusta, mutta RKP:n linjaan hän lupasi sunnuntaina selkeytystä. Muutoksille on tilausta ainakin laskevien kannatusmittausten valossa.

Äänestäjille on Adlercreutzin mukaan epäselvää mihin RKP pyrkii, mitkä ovat sen painopisteitä ja mitä se hallituksessa ajaa. Myös punaiset viivat, asiat mikä eivät RKP:lle käy, kaipaavat hänen mukaansa terävöittämistä.

Kun punaisista viivoista kysyttiin tiedotustilaisuudessa tarkemmin, Adlercreutz puhui hieman epämääräisesti tapauskohtaisuudesta ja vetosi hallitusohjelman noudattamiseen ja yhteisiin pelisääntöihin.

RKP:LLÄ on Adlercreutzin mukaan omat haasteensa kaikissa hallituskokoonpanoissa, mutta nykyhallituksesta tuntui tulleen jäsenistöltä tavanomaista enemmän palautetta.

– Meillä oli viime hallituksessa hyvinkin paljon erimielisyyksiä taloudenpidon suhteen. Tässä hallituksessa on tietenkin haasteita liberaali-konservatiivi-akselilla, Adlercreutz totesi. Lisää aiheesta Anders Adlercreutz on RKP:n uusi puheenjohtaja

“Toivomme, että hekin suhtautuisivat siihen vakavasti.”

Viimeisin kohu liittyy perussuomalaisten elinkeinoministeriin Wille Rydmaniin, jonka edesottamukset ovat johtaneet opposition välikysymykseen. Adlercreutzin mukaan RKP on jo kertonut kantansa Rydmanin tapauksesta.

– Kanta on sikäli yhteneväinen pääministeripuolueen kannan kanssa, että emme näe, että Wille Rydman voisi olla meidän eduskuntaryhmämme tai ministeriryhmämme jäsen.

– Tapaus on ongelmallinen. Syyte Helsingin Sanomia kohtaan hylättiin, mikä kertoo siitä, että oikeus totesi, että juttu oli hyvin pohjustettu eikä se ollut virheellinen. Se antaa aihetta huoleen. Tämä on ennen kaikkea perussuomalaisten sisäinen kysymys. Me suhtaudumme tähän vakavasti. Toivomme, että hekin (perussuomalaiset) suhtautuisivat siihen vakavasti.

Adlercreutz ei suostunut täsmentämään mitä hän vakavasti ottamisella tarkoittaa. Hän ei suoraan suositellut Rydmanin erottamista mutta tuntui vihjailevan sen suuntaisesti.

– Toivoisin, että (perussuomalaiset) suhtautuisivat asiaan vakavasti. En ole kuullut sieltä sellaisia signaaleja. Pääministeripuolue (kokoomus) pitää tapahtunutta vakavana, niin vakavana, että Rydman joutui jättämään puolueen. Mekin pidämme sitä vakavana. Toivon, että perussuomalaisetkin kokisivat, että näitä kysymyksiä ei voi ohittaa olankohautuksella.

ADLERCREUTZ kertoi pitävänsä RKP:ta Suomen johtavana kasvupuolueena. Hän myös tunnusti haaveilevansa aidosti kaksikielisestä yleispuolueesta, jota entistä useampi suomenkielinen voisi äänestää. Käytännössä haave tuntui lyhyemmällä tähtäimellä tarkoittavan ainakin kannatuksen kohentumista, neljää kansanedustajaa Uudeltamaalta ja kahta Helsingistä. RKP: asemaa puoluekentällä hän luonnehti haasteelliseksi.

– Se, että oikeistopuolueet liukuvat oikealle ja vasemmistopuolueet vasemmalle tarkoittaa, että keskellä oleva liberaalipuolue on aika monessa koalitiossa kohtalaisen kaukana keskipisteestä. Tämä on yleisempi haaste keskustaoikeistolaisille puolueille Euroopassa.

– RKP:lla ei ole oikein kilpailijoita keskiviivan oikealla puolella liberaalissa kentässä. Toivon, että useampi suomalainen näkisi RKP:n mahdollisuutena.

ESIMERKIKSI puolueensa tulevaisuuden suunnasta hän nosti Vaasan vaalipiirin, jossa RKP saa paljon ääniä muiltakin kuin suomenruotsalaisilta.

– Helsingissä ja Uudellamaalla tämä on myöskin jo pitkälti todellisuutta.

Ministerisalkkujen jakaminen uudelleen on puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän asia. Tulevan eurooppa- ja omistajaohjausministerin on uumoiltu tulevan Vaasan vaalipiiristä.

– Tullaan lähiaikoina kokoontumaan ja pohtimaan tätä. Itse olen ollut eurooppa- ja omistajaohjausministeri tähän asti ja olen sanonut, että otan opetusministerin salkun. Sitten katsotaan miten ne muut järjestelyn ministeriryhmässä hoidetaan. Keskustelu on meillä vasta edessä, Adlercreutz sanoi tiedotustilaisuudessaan sunnuntaina Helsingissä.