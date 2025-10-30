Romaniassa hämmästeltiin tietoa amerikkalaisjoukkojen vähentämisestä

Kokouksen tarkoituksena on käynnistää konkreettista yhteistyötä itäisten rajamaiden puolustuksen vahvistamiseksi ja käydä keskustelua siitä, miten itäisten rajamaiden rahoituksesta huolehditaan Euroopan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä.

Toiu pitää kokousta erittäin tervetulleena.

- Haluamme käyttää Helsingin kokouksen tarjoaman mahdollisuuden keskustellaksemme tämänhetkisistä haasteista ja ratkaisuista, mutta myös suunnitellaksemme tulevaisuutta, Toiu sanoo.

Toiun mukaan myös Romania on valmis isännöimään kokouksen, jossa käytäisiin läpi itärajan maiden keskeisiä haasteita. Hän ei vielä halunnut kommentoida Yhdysvaltojen päätöstä vähentää joitakin Naton itärajalla olevia joukkoja.