Ruotsalaistoimittaja teljettiin Turkissa vankilaan – hän epäilee yllätysvapautumiseen liittyvän lehmänkauppoja

Suomessa vieraillut Joakim Medin vietti 51 päivää Marmaran korkean turvatason vankilassa.

Maaliskuun lopussa ruotsalaistoimittaja Joakim Medin matkusti Istanbuliin, Turkkiin seuratakseen maan presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Passintarkastuksessa hänet otettiin kiinni syytettynä terrorismirikoksista ja Erdoganin kunnian loukkaamisesta.

Medin kertoo olleensa shokissa, mutta samalla ajatelleensa, että toiminta on täysin tyypillistä.

- Minulle kävi samoin kuin monille turkkilaisille journalisteille, älyköille, kirjailijoille, oppositiopoliitikoille ja ihmisoikeuksien puolustajille on käynyt Turkissa, Medin sanoo STT:n haastattelussa.

Syytöksien taustalla oli Medinin journalistinen työ. Nykyisin ETC-lehdelle työskentelevä toimittaja on raportoinut useista eri Lähi-idän maista yli vuosikymmenen ajan. Hän on seurannut muun muassa kurdikysymystä ja ääri-islamilaisen Isis-järjestön nousua.

Vangitsemisoikeudenkäynnissä Mediniä syytettiin muun muassa terroristijärjestöön kuulumisesta ja sen tukemisesta. Todisteeksi kaivettiin esille Medinin kirjoittamia artikkeleja.

Mies todettiin todennäköisesti syylliseksi esitettyihin syytteisiin ja hänet passitettiin Marmaran korkean turvatason vankilaan.

- Ajattelin raskaana olevaa vaimoani. Pelkäsin, etten olisi paikalla, kun lapseni syntyy.

Vankilasta löytyi vanhoja tuttuja

Marmaran poliittisten vankien osastolla Medin pidettiin suljettuna huoneeseensa.

- Sain poistua sieltä vain, kun asianajajani tai pääkonsuli tuli vierailulle, mikä tapahtui noin kerran viikossa.

Pelastukseksi koituivat keskustelut, joita neljän lähimmän sellinaapurin kanssa pystyi käymään oven raon alta huutamalla.

Kaksi heistä oli Ruotsista aiemmin poliittista turvapaikkaa hakeneita kurdeja, joista Medin oli kirjoittanut viimeisimpään kirjaansa. He olivat paenneet Turkista terrorisyytösten vuoksi. Ruotsi oli kieltäytynyt antamasta miehille turvapaikkaa.

Toinen miehistä oli karkotettu Turkkiin samaan aikaan, kun maa viivästytti Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Ruotsin on väitetty luovuttaneen Turkille ihmisiä vastalahjaksi Nato-jäsenyydestä.

Medin on hyvin kriittinen Ruotsin hallituksen toimintaa kohtaan maan Nato-liittymisprosessin aikana. Hänen mukaansa Ruotsin hallitus on muun muassa ajanut ahtaalle täysin lailliset kurdijärjestöt, koska Turkki on sitä vaatinut.

Tekikö Ruotsi diilin?

Huhtikuun lopussa Medin tuomittiin 11 kuukaudeksi ja 20 päiväksi ehdolliseen vankeuteen Erdoganin kunnian loukkaamisesta. Hänet pidettiin vangittuna, koska terrorismisyytteet käsitellään erillään syyskuussa alkavassa oikeudenkäynnissä.

Mies pääsi yllättäen vapaaksi toukokuussa 51 päivää kestäneen vankeuden jälkeen. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi, että maan ulkoministeriö oli työskennellyt Medinin vapauttamiseksi.

Julkisuudessa on esitetty epäilyjä siitä, että Ruotsi on mahdollisesti tehnyt jonkinlaisen vaihtokaupan Turkin kanssa Medinin vapauttamiseksi. Medin sanoo, ettei tiedä, millaisia diplomaattisia neuvotteluja asiasta on käyty. Hänet vapautettiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun Turkin kurdien aseellinen PKK-järjestö ilmoitti lopettavansa toimintansa. Tällä saattoi olla osuutensa vapautukseen, mutta toimittaja on myös huolestunut mahdollisesta sopimuksesta.

- Olen raportoinut Turkin hallinnon tekemisistä pitkään. Tiedän hyvin, että heille olisi hyvin poikkeuksellista tehdä jotain, mistä he eivät itse hyödy.

Medin vieraili lauantaina Käänne-tapahtumassa Helsingissä, jossa hän osallistui keskusteluun Turkista ja kurdien tilanteesta.

Tekijä: STT / Kaisu Suopanki