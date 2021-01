Rovaniemellä onnistuttiin hienosti – Asunmaa jatkaa siitä, mihin syksyllä jäi

Arvokkaat, puolitoistakertaiset rallin SM-pisteet jaettiin Rovaniemellä kauden avauksessa Tunturirallissa jälleen huimien sekuntitaistelujen jälkeen. Pertti Knuuttila

Skodan R5-kolmikko Teemu Asunmaa, Emil Lindholm ja Juha Salo ajoivat jännitysnäytelmän vailla vertaa. Lisämausteen kilpaan toi rengastaistelu; Asunmaan Pirelli vastaan Lindholmin MRF sekä Salon Michelin. Perjantain jälkeen oli Asunmaa johdossa 4,6 sekunnilla ennen Lindholmia, josta Salo puolestaan 6,3 sekunnin päässä.

– Kaksi virhettä Kaihuavaaralla ja Jyrhämäjärvellä latistavat tunnelmaa. Ensin eivät toimineet lisävalot kosketushäiriön takia ja sitten seuraavalla sammutin auton heti lähdössä, noitui Tunturirallin kuudesti aiemmin voittanut karkkilalainen Salo ennen yötaukoa.

– Siihen nähden erot eivät ole suuret. No, toisaalta tässä on nyt esilämmittelyt tehty ja huomenna vielä jäljellä yli 130 kilometriä.

Suunnitelma ei tällä kertaa onnistunut. Maalissa Salo oli tyytyväinen.

– Heinukierron ajoin huonosti. Sinne olisi täytynyt olla erilaiset renkaat, joihin ei nyt oltu varauduttu. Hyvät fiilikset tästä jäivät ja hyvä alku kauteen, Salo summasi.

Mikäli Salo starttaa MM-Tunturiin helmikuun lopussa, on hänen löydettävä tuuraaja kartturin paikalla, sillä SM-sarjassa 2-kuljettajana toimiva Mikko Markkula ajaa MM-sarjan osakilpailuja Teemu Sunisen rinnalla.

Solberg osallistuu urallaan vasta kolmanteen lumiralliin.

Viidentenä päätöspäivään lähti Norjan OC Veiby 9,6 sekuntia Salon takaa ja kuudentena Ruotsin Oliver Solberg 18,8 sekuntia Veibystä. Molemmat Hyundain R5 käskien. Pikakomennuksella ja jatketulla ilmoittautumisajalla kisaan mukaan lähtenyt Solberg ehti viime tingassa nuotittamaan reitin, joten ajo näytti perjantaina hyvin totuttelulta.

– Viime viikon perjantaina saimme päätöksen ja tiedon, että ajamme täällä. Ja noudimme auton Saksasta. Joten valmistautuminen jäi viime tippaan. Kisaan lähtö tapahtui uudella automerkillä kylmiltään. Ilman testejä. Ei edes shakedownia pystytty ajamaan, selvitti Oliverin isä Petter, vuoden 2003 rallin maailmanmestari.

Kuin kaikkien luonnonlakien vastaisesti nuori, 19-vuotias Solberg tinttasi lauantain Heinunkierron 24,95 kilometrin erikoiskokeelle pohja-ajan, 0,7 sekuntia Toyotan WRC:llä ajanutta Juho Hännistä nopeammin, 3,6 sekuntia Asunmaata, 11,2 Veibyä, 13,4 Bottasta, 17,7 Lindholmia ja 18,6 sekuntia Saloa nopeammin!

Vaikea uskoa, että nuorukainen osallistuu urallaan vasta kolmanteen lumiralliin.

– Eilen oli vaikeaa. Mutta tänään olemme päässeet paremmin vauhtiin ja sinuiksi auton kanssa, Oliver selvitti huollossa Siikakämän jälkeen ja ennen Heinunkierron haamuvetoa.

Jo Siikakämässä Solberg oli nopein R5-auto jääden kuitenkin Hänniselle 29 sekuntia.

– Moottori autossa on hyvä. Mutta alustan säätöjen kanssa on vielä paljon tehtävää, että se istuu näihin olosuhteisiin ja Oliverin ajotyyliin, selvitti Petter, joka ei omalla urallaan ehtinyt koskaan Tunturiralliin.

”Tämä oli hyvä päivä.”

Solbergin kovat otteet jatkuivat myös rallin toiseksi viimeisellä Sarriojärven erikoiskokeella. R5-autojen pohjat ja nousu jo yleiskilpailun kolmanneksi ja R5-autojen toiseksi, vain 15,7 sekunnin päähän Asunmaasta.

Solberg ajoi Tunturirallin luokassa 6 (WRC), vaikka ajoi pienemmällä R5-autolla, koska vain sen ilmoittautumisaikaa oli jatkettu. Ristilammella Solbergin huimistelu jatkui, ja hän ajoi jälleen pohja-ajan nousten vain 0,9 sekunnin päähän R5-autojen voittoon ajaneesta Asunmaasta ja yleiskilpailun kolmanneksi.

– Tämä oli hyvä päivä. Pääsimme rytmiin, Solberg kuittasi maalissa.

Rovaniemeltä nuorukainen siirtyy suoraan nuotittamaan Monte-Carlo rallia, joka on vuorossa ensi viikonloppuna.

Asunmaa: Ehdottoman tyytyväinen olen.

Asunmaan kantti piti alle sekunnin erolla maaliin asti kovasti hyökännyttä Solbergia vastaan.

– Kyllä siinä tiukille meni. Kymmenen sekuntia hävittiin yhteensä, kun jouduttiin hidastamaan ajettuamme edellä startanneen Veibyn kiinni niin toiseksi viimeisellä erikoiskokeella kuin viimeisellä, Asunmaa harmitteli.

– Ehdottoman tyytyväinen olen. Uusi rengas toimi hyvin, kun opimme sitä käyttämään. MM-tunturiin on tarkoitus lähteä, selvitti kaksi vuotta Pirellin renkaan kehitystyössä testikuljettajana ollut Asunmaa.

Testitöissä ajanut Juho Hänninen kuittasi odotetusti yleiskilpailun voiton ja uransa ensimmäisen Tunturirallin voiton.

– Tärkeää oli tulla tänne. Testata uutta rengasta näissä oloissa, näillä teillä. Ja oppia miten renkaat vaikuttavat autoon ja sen säätöihin, Hänninen selvitti ennen ajoa maalirampille.

Rallin MM-sarjassa siirrytään tällä kaudella Pirellin renkaisiin. Viime kaudella rengastoimittaja oli Michelin.

SM1-luokan sarjapisteiden muhkeimman potin keräsi hallitseva Suomen mestari, alavutelainen Asunmaa. Juha Salo keräsi toiseksi korkeimmat SM-pisteet jääden lopulta 22 sekunnin päähän Asunmaasta.

Kolmanneksi suurimmat sarjapisteet sai Lindholm 12 sekuntia Salolle hävinneenä. Lindholmin historialliseksi teoksi jäi ensimmäisen pohja-ajan ajaminen intialaisella MRF-renkaalla.

SM2-luokan voittoon ja SM-johtoon ajoi puhtaalla ja varmalla ajolla helsinkiläinen Jaro Kinnunen, toiseksi ajanut Kristian Kiviniemi jäi yli minuutin ja kolmas alajärveläinen Ville Hautamäki lähes kolme minuuttia.

Tiukka kilvanajo luokan voitosta tyssäsi Hautamäellä jo perjantaina hänen jäätyään ulosajaneen Mikko Eskelisen taakse ja jouduttuaan ajamaan tämän lumipölyssä kilometritolkulla.

Harkintaan on ehdottomasti otettava yleisökuplien salliminen.

SM-sarjan avausralli sai ylleen samalla Rovaniemen MM-rallin kenraaliharjoituksen viitan. Ei ainoastaan kisajärjestelyjen osalta, vaan myös koronaepidemian torjunnan ja tapahtumajärjestelyjen yhteensovittamisen näkökulmasta.

Lisäksi ilman yleisöä tapahtuneiden toimintojen läpivienti oli monelta taholta suurennuslasin alla. Rovaniemeläiset ja lappilaiset rallin ystävät noudattivat erinomaisesti järjestäjien ohjeita ja jäivät kotiin.

Lipsumista ei reitillä ollut havaittavissa. Eikä myöskään reitin ulkopuolella. Etäisyyksiä noudatettiin ja maskeja pidettiin, kuten edellytettiin kaikilta osallisilta eri rooleissa, kuplaan testin kautta saapuneilta.

Hyvä onnistuminen järjestäjältä oli kahden minuutin lähtöväli kaikille SM-sarjan kuljettajille. Se teki kilpailusta tasapuolisempaa. Niinpä monesti kuultua nurinaa lumipölyn aiheuttamasta haitasta ei nyt kuultu.

Harkintaan on ehdottomasti otettava yleisökuplien salliminen kuten tehtiin Viron MM-rallissa syksyllä. Sen voisi olettaa olevan helppoa – etenkin katsomoalueille, johon pääsy on vain moottorikelkalla. Virossa yhdessä katsomokuplassa oli 1 000 henkilöä. Sitä on varmaan järjestäjien syytä harkita yhdessä viranomaisten kanssa.